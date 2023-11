Noves ofertes en models Apple MacBook i MacBook Pro disponibles a Amazon Canadà

By

Si esteu buscant un nou Apple MacBook o MacBook Pro, teniu sort. Amazon Canadà ha presentat recentment una nova ronda d'ofertes que ofereixen descomptes substancials en models seleccionats. Tant si sou un estudiant, un professional o un entusiasta de la tecnologia, aquesta és una oportunitat que val la pena tenir en compte.

Una de les ofertes més destacades és l'Apple 2022 MacBook Pro amb l'esperat xip M2 i una pantalla Retina de 13 polzades. Aquest portàtil potent i elegant està disponible actualment per només 1,399 dòlars, cosa que us estalvia un 18% de descompte substancial del preu original.

Una altra oferta notable és l'Apple 2021 MacBook Pro amb una pantalla de 16 polzades i un impressionant xip Apple M1 Max. Amb un preu de 3,299 dòlars, podeu estalviar un 25% important en aquest dispositiu d'avantguarda, amb una CPU de 10 nuclis.

Per a aquells que busquen opcions més assequibles, els models Apple 2020 MacBook Pro i MacBook Air també estan disponibles a preus reduïts. El MacBook Pro 2020, equipat amb el xip Apple M1, pot ser teu per només 1,442 dòlars, amb un descompte del 26%. Mentrestant, el MacBook Air 2020 lleuger i portàtil, amb el xip Apple M1 i una impressionant pantalla Retina de 13 polzades, té un preu de 1,484 dòlars, la qual cosa us estalvia un 10% del cost habitual.

Aquests són només alguns exemples de les fantàstiques ofertes disponibles a Amazon Canadà per als models Apple MacBook i MacBook Pro. Visiteu el lloc web d'Amazon Canada per explorar la selecció completa i aprofitar aquestes ofertes de temps limitat.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Puc confiar en els preus i les ofertes que s'ofereixen a Amazon Canadà?

Sí, Amazon Canadà és un mercat en línia de bona reputació conegut pels seus preus competitius i ofertes fiables. No obstant això, sempre és una bona idea comparar els preus entre diverses plataformes per assegurar-vos que obteniu la millor oferta possible.

2. Aquestes ofertes només estan disponibles per un temps limitat?

Sí, aquestes ofertes solen tenir un temps limitat, per la qual cosa es recomana aprofitar-les el més aviat possible. Tingueu en compte que la disponibilitat pot variar, així que consulteu la llista de productes per obtenir la informació més actualitzada.

3. Aquests models Apple MacBook i MacBook Pro són les darreres versions disponibles?

Els models que figuren a les ofertes poden incloure tant els últims llançaments com les generacions anteriors. És essencial llegir atentament les descripcions dels productes per determinar les especificacions exactes del dispositiu que us interessa.

Fonts:

- Amazon Canadà