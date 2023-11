El món invisible: explorant la resposta cel·lular mitjançant la nanotecnologia

En un estudi innovador realitzat per científics de l'Institut Nacional de Ciència de Materials a Tsukuba, Japó, s'ha desenvolupat una tècnica revolucionària per revolucionar la nostra comprensió de com reaccionen les cèl·lules a les pressions mecàniques externes. Dirigit per Jun Nakanishi del Mechanobiology Group, l'equip d'investigació va utilitzar la microscòpia de força atòmica (AFM) per explorar l'intricat món de les cèl·lules vives a nanoescala.

Mitjançant l'ús de sondes a nanoescala, els científics van poder "tocar" cèl·lules mitjançant un mètode únic anomenat "Nano-Poke". Aquest enfocament innovador va permetre el mapeig de la distribució de forces amb resolució nanomètrica a tota la cèl·lula. El sagnat AFM es va millorar amb una tècnica d'optimització de Monte Carlo de cadena de Markov, perfeccionant l'anàlisi de les corbes de força-desplaçament i millorant la sensibilitat.

Les cèl·lules posseeixen una capacitat inherent per adaptar-se i respondre a les pressions ambientals, que és vital per a la seva supervivència. L'objectiu principal d'aquest estudi era obtenir informació sobre com reaccionen les cèl·lules i s'adapten als estímuls mecànics. En manipular diversos estats mecànics dins de les cèl·lules, els investigadors van descobrir que la distribució de les forces intracel·lulars canviava. En particular, quan es va reduir la capacitat de tensió de les fibres d'actina, el nucli de la cèl·lula es va compensar compensant les forces externes. Aquesta troballa posa de manifest l'adaptabilitat dinàmica de les estructures cel·lulars en resposta als canvis en el seu entorn.

Les implicacions d'aquestes troballes van més enllà de la biologia cel·lular bàsica. Entendre com les cèl·lules responen als estímuls externs és crucial per desentranyar els mecanismes subjacents a diverses malalties, com ara la diabetis, la malaltia de Parkinson, els atacs cardíacs i el càncer. Els mètodes de diagnòstic tradicionals es basen en l'anàlisi de la mida, la forma i l'estructura de la cèl·lula. Tanmateix, aquesta investigació presenta una nova via per al diagnòstic del càncer examinant les respostes de les cèl·lules canceroses a la pressió mecànica. L'equip va observar que les cèl·lules canceroses presenten una major resistència a la compressió externa i tenen menys probabilitats de patir la mort cel·lular com a resposta. Aquest descobriment posa les bases d'una nova eina de diagnòstic basada en la mecànica cel·lular.

En conclusió, aquest estudi representa un avenç significatiu en la nostra comprensió dels mecanismes de resposta cel·lular i suposa un gran avenç en el camp de la nanotecnologia i la seva aplicació a la ciència mèdica. En aprofundir en el món invisible de les cèl·lules, els científics estan descobrint una gran quantitat de coneixements que, en última instància, contribuiran als avenços en l'assistència sanitària i el diagnòstic de malalties.

FAQ

Què és la microscòpia de força atòmica (AFM)?

La microscòpia de força atòmica (AFM) és una tècnica utilitzada per estudiar materials a nanoescala mitjançant l'ús d'una sonda a nanoescala. Permet mesurar i mapejar forces sobre i dins de les mostres que s'estudien.

Com funciona la tècnica 'Nano-Poke'?

La tècnica 'Nano-Poke' consisteix en tocar cèl·lules vives amb sondes a nanoescala mitjançant microscòpia de força atòmica (AFM). Aquesta tècnica permet el mapeig de la distribució de la força a tota la cel·la amb resolució nanomètrica.

Quines idees va aportar l'estudi?

L'estudi va proporcionar informació sobre com les cèl·lules responen i s'adapten als estímuls mecànics. En manipular els estats mecànics dins de les cèl·lules, els investigadors van observar canvis en la distribució de les forces intracel·lulars, destacant l'adaptabilitat dinàmica de les estructures cel·lulars.

Com poden afectar aquestes troballes el diagnòstic del càncer?

La investigació va revelar que les cèl·lules canceroses presenten una major resistència a la compressió externa en comparació amb les cèl·lules sanes. Aquesta troballa obre noves possibilitats per desenvolupar una eina de diagnòstic basada en la mecànica cel·lular, que podria millorar la precisió del diagnòstic del càncer.

Quines són les implicacions potencials d'aquesta investigació?

La investigació té implicacions per entendre els mecanismes de resposta cel·lular i el seu paper en diverses malalties. En obtenir una comprensió més profunda de com responen les cèl·lules al seu entorn, els científics poden desenvolupar nous tractaments i eines de diagnòstic per a malalties com la malaltia de Parkinson, la diabetis, els atacs cardíacs i el càncer.