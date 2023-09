Estalvieu 150 dòlars als auriculars Beats By Dr. Dre Studio Pro a Best Buy Canada

Best Buy Canada ofereix actualment una promoció als auriculars Beats By Dr. Dre Studio Pro, que ofereix als clients un descompte de 150 dòlars. Aquests auriculars per sobre de l'orella inclouen la tecnologia de cancel·lació activa del soroll, que permet als usuaris bloquejar el soroll extern i submergir-se en la seva experiència musical o d'àudio. Els auriculars també tenen un mode de transparència, que permet als usuaris escoltar el so ambiental quan sigui necessari.

A més de les seves capacitats de cancel·lació de soroll, els auriculars Beats By Dr. Dre Studio Pro ofereixen fins a 40 hores de temps d'escolta sense fil. Són compatibles amb diversos dispositius, inclosos telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors, gràcies a les opcions de connectivitat de Bluetooth, USB-C i d'entrada analògica de 3.5 mm.

Amb un preu anterior de 469.99 dòlars, els auriculars estan disponibles actualment per 319.99 dòlars a Best Buy Canada. Aquest descompte el converteix en una oportunitat atractiva per a les persones que volen actualitzar els seus auriculars i gaudir d'àudio d'alta qualitat.

Les millors ofertes de Best Buy Canada per a la setmana del 8 al 14 de setembre inclouen altres descomptes atractius. Aquests inclouen estalvis en televisors, accessoris per a jocs, ordinadors portàtils, rellotges intel·ligents i molt més. Algunes ofertes destacades inclouen el televisor intel·ligent Toshiba 55K UHD HDR LED Fire de 4 polzades per 449.99 dòlars (estalviar 200 dòlars) i l'ordinador de jocs ASUS ROG Strix per 999.99 dòlars (estalviar 600 dòlars).

Assegureu-vos de visitar el lloc web de Best Buy Canada per explorar totes les millors ofertes disponibles aquesta setmana.

Fonts:

– Best Buy Canada: https://www.bestbuy.ca/