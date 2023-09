Obteniu un descompte de 10 dòlars a la versió per a PC de Mortal Kombat 1

By

Podeu estalviar diners en comprar la versió per a PC de Mortal Kombat 1. Botigues com Newegg i Green Man Gaming ofereixen un descompte de 10 dòlars en comandes anticipades per a PC de Windows mitjançant la versió Steam del joc.

A Newegg, simplement introduïu el codi PPXDSEP durant la compra per veure una reducció del preu del 15%. Si prefereixes comprar a Green Man Gaming, ni tan sols necessites un codi de descompte; el descompte de 10 dòlars ja està disponible. A més, Green Man Gaming també ofereix un 15% de descompte en l'edició premium del joc, que inclou accés anticipat, cosmètics dins del joc i moneda.

Malauradament, NetherRealm Studios, el desenvolupador del joc, no ha confirmat si Mortal Kombat 1 estarà disponible a Steam Deck al llançament. Tanmateix, independentment del dispositiu que utilitzeu per jugar al joc, assegureu-vos de tenir prou espai d'emmagatzematge, ja que requereix una gran quantitat de 100 GB. Això està en línia amb la tendència d'augmentar les mides d'instal·lació de jocs.

Per tant, si sou un jugador de PC i un fan de la franquícia Mortal Kombat, no us perdeu aquests descomptes. Agafa la teva còpia de Mortal Kombat 1 i prepara't per a una experiència de lluita plena d'acció.

Definicions:

– Comanda anticipada: fer una comanda d'un article abans que es publiqui oficialment o estigui disponible per a la compra.

– Codi de descompte: un codi que es pot introduir durant una compra per rebre una reducció de preu.

– Cosmètics al joc: articles virtuals o millores que canvien l'aparença de personatges o objectes dins d'un videojoc.

– Moneda: moneda virtual utilitzada en un joc per comprar articles o actualitzacions.

