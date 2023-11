El moviment audaç de Microsoft: assegurant el futur de la IA amb l'adquisició d'OpenAI

En un gir sorprenent dels esdeveniments, OpenAI, la startup pionera darrere de ChatGPT, s'enfronta a la incertesa després de la marxa del CEO Sam Altman. Amb la majoria dels empleats d'OpenAI probable que s'uneixin a Altman a Microsoft, el futur de l'empresa sembla incert, i un acord que hauria permès a les persones privilegiades cobrar capital a una valoració de 86 milions de dòlars està ara en perill. Tanmateix, enmig del caos, hi ha un clar guanyador que emergeix de l'ombra: Microsoft.

Des de la marxa d'Altman, la capitalització de mercat de Microsoft s'ha disparat en un sorprenent 63 milions de dòlars, arribant a un màxim històric de 378 dòlars per acció dilluns al migdia. Amb 7.429 milions d'accions en circulació, la capitalització de mercat de Microsoft està a punt d'arribar als impressionants 2.82 bilions de dòlars. Aquest assoliment notable posa de manifest la inversió estratègica de Microsoft en OpenAI, que ha demostrat ser una pedra angular de la seva línia de productes, integrat en ofertes populars com Office365 i GitHub.

El conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella, que podria haver estat significativament afectat per la sortida d'Altman, va evitar amb habilitat una possible crisi. Responent ràpidament a la situació, Nadella va fer un moviment audaç: va contractar Altman i l'antic president d'OpenAI Greg Brockman per dirigir un nou laboratori de recerca d'IA dins de Microsoft. Aquesta maniobra inesperada, batejada com un "Moviment de la Sèrie Mundial de Poker per a les edats" pels analistes de la indústria, demostra la resistència i el compromís de Nadella per avançar en les capacitats d'IA de Microsoft.

Amb aquest moviment estratègic, Microsoft no només va assegurar dues de les figures més influents d'OpenAI, sinó que també va mantenir una participació substancial a la startup. A més, va nomenar Emmett Shear, l'antic CEO de Twitch, com a CEO interí d'OpenAI. Tot i que la composició del nou equip d'investigació de Microsoft encara es desconeix, la contractació d'Altman i Brockman significa la determinació de l'empresa de mantenir-se al capdavant del desenvolupament d'IA.

Tot i que l'augment de les accions de Microsoft és sens dubte un motiu de celebració, hi ha reptes per davant. L'empresa haurà d'assumir els costos de construcció i manteniment de la nova organització de recerca d'IA sota el lideratge d'Altman i Brockman. A més, hi ha la possibilitat d'haver de complir obligacions financeres importants dels contractes existents amb OpenAI.

Malgrat aquests possibles obstacles, l'adquisició de talent per part de Microsoft i la consolidació de la tecnologia d'OpenAI situen l'empresa com a líder en la carrera pel domini de la IA. A mesura que la pols s'instal·la, els observadors de la indústria esperen impacients el proper capítol del viatge d'avantguarda en IA de Microsoft.

