Preus de l'SSD portàtil Samsung T5 Evo: una sorpresa de benvinguda

Tot i que els SSD portàtils Samsung T5 Evo encara no han fet el seu debut al mercat nord-americà, la recent disponibilitat al detall a la Xina ha revelat una agradable sorpresa: preus significativament més baixos del que s'havia previst inicialment. El model de 8 TB, que presentava un MSRP suggerit de 649 dòlars, es va trobar a la venda a jd.com de la Xina per l'equivalent d'aproximadament 500 dòlars. Aquesta discrepància en els preus ens fa esperar que hi hagi opcions més adaptades a la cartera quan aquests SSD estiguin disponibles a l'estat.

Després de comparar els preus de venda recomanats i els preus de la Xina per a la sèrie Samsung T5 Evo, és important tenir en compte que aquests preus convertits poden no reflectir directament el que podem esperar de la disponibilitat al detall dels EUA. Tanmateix, proporcionen un punt de referència útil per a la comparació. A més, amb les vendes del Black Friday en curs, és raonable especular que els preus podrien baixar encara més.

Un punt de comparació interessant és el Samsung 990 Pro 4TB, que es va llançar amb un MSRP de 354.99 dòlars. Actualment, aquest SSD està disponible a Amazon per només 249.99 dòlars, cosa que il·lustra una diferència significativa entre els preus suggerits i els reals. Tenint en compte aquesta tendència, és plausible esperar una reducció de preu similar per al Samsung T5 Evo 8TB, que podria reduir-lo a uns 445 dòlars en lloc dels 650 dòlars inicials.

Està clar que els MSRP proposats per a la sèrie Samsung T5 Evo no estan sincronitzats, sobretot si es comparen amb els SSD portàtils de nivell superior de la pròpia línia de Samsung. Per exemple, el Samsung SSD T7 2TB, que ofereix un rendiment més ràpid, ja es pot comprar per uns 135 dòlars. El resistent Samsung T65 Shield 7TB amb classificació IP2 és encara més assequible al voltant de 120 dòlars, amb el model de 4 TB amb un preu de 200 dòlars. Aquestes alternatives, equipades amb TLC NAND, superen el T5 Evo en termes de velocitat i superioritat general.

Aquests exemples, juntament amb d'altres, demostren que Samsung i els seus socis minoristes lluitaran per justificar el cobrament de preus superiors per als components de nivell inferior. Tot i que la sèrie T5 Evo té l'avantatge de proporcionar 8 TB d'emmagatzematge en un dispositiu compacte i còmode, haurà de trobar un equilibri entre preu i rendiment per atraure els consumidors.

FAQ

P: Podem esperar que els SSD portàtils Samsung T5 Evo tinguin un preu similar als EUA com a la Xina?

R: Els preus observats a la Xina no són necessàriament indicatius del que podem esperar als EUA. Tanmateix, ofereixen un punt de referència per a possibles comparacions de preus.

P: Hi ha ofertes o descomptes en curs per a SSD portàtils, concretament la sèrie Samsung T5 Evo?

R: Durant les rebaixes del Black Friday, és habitual trobar descomptes en diversos productes electrònics, inclosos els SSD portàtils. Val la pena estar atent a les ofertes que puguin reduir encara més els preus de la sèrie Samsung T5 Evo.

P: Quins avantatges té la sèrie Samsung T5 Evo respecte a altres SSD portàtils del mercat?

R: L'avantatge més important de la sèrie Samsung T5 Evo és la seva gran capacitat d'emmagatzematge. El model de 8 TB ofereix un ampli espai en un format compacte i portàtil, per als usuaris que necessiten capacitats d'emmagatzematge àmplies.