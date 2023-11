Reforma del tauler d'OpenAI: el moviment d'Altman a Microsoft està pendent de la balança

By

En un gir dels esdeveniments, la transició anticipada de Sam Altman a Microsoft després del seu acomiadament inesperat d'OpenAI pot no ser un acord fet després de tot. Fonts properes a l'assumpte revelen que Altman i el cofundador Greg Brockman estan oberts a la idea de tornar a OpenAI si els membres de la junta que van acabar amb els seus càrrecs es deixen de banda. Aquesta revelació arriba enmig d'un èxode d'empleats d'OpenAI, inclòs el membre de la junta i científic en cap Ilya Sutskever, que inicialment havia donat suport a l'eliminació d'Altman. L'augment de la pressió a la junta ha donat lloc a una major incertesa, amb només dos dels tres membres restants que necessiten canviar la seva posició per a la possible reincorporació d'Altman.

Tot i que Altman va declarar recentment a les xarxes socials que "tots treballarem junts d'una manera o altra", indicant una lluita en curs, les fonts suggereixen que Altman, Brockman i els inversors de la companyia estan explorant una sortida graciosa per al consell actual. Una font descriu l'anunci de contractació de Microsoft com un "patró de retenció" temporal, i assenyala que la resolució era necessària abans de l'obertura de la borsa. Tanmateix, tant Altman com Microsoft continuen compromesos a garantir la continuïtat de les operacions dels socis i clients d'OpenAI.

La lluita de poder interna dins d'OpenAI ha estat implacable des de l'acomiadament brusc d'Altman, amb la majoria dels empleats oposant-se a la junta actual de tres persones. En un desenvolupament important, Sutskever, que abans havia jugat un paper fonamental en l'eliminació d'Altman, ara s'ha alineat amb el cofundador destituït. El flip de Sutskever es va reflectir en una carta oberta al consell, signada per la majoria de l'empresa, demanant la seva dimissió i la reincorporació d'Altman.

Mentrestant, els empleats d'OpenAI han utilitzat les xarxes socials per assegurar al públic que estan treballant activament per mantenir l'estabilitat del servei i mantenir l'empresa funcionant sense problemes durant la pressió contínua de la junta. La resta de membres de la junta d'OpenAI inclouen Adam D'Angelo, director general de Quora, Tasha McCauley, antiga consellera delegada de GeoSim Systems, i Helen Toner, directora d'estratègia del Centre de Seguretat i Tecnologia Emergent de Georgetown.

A mesura que la situació es desenvolupa, el futur del trasllat d'Altman a Microsoft continua sent incert. El potencial retorn d'Altman i Brockman a OpenAI depèn de la voluntat del consell d'apartar-se, i les negociacions continuen entre bastidors per trobar una solució que satisfà totes les parts implicades.

Font: The Verge

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Està confirmat el trasllat de Sam Altman a Microsoft?

No, la transició d'Altman a Microsoft després del seu acomiadament d'OpenAI encara no s'ha finalitzat. Ell i el cofundador Greg Brockman estan oberts a tornar a OpenAI si els membres actuals de la junta es fan a un costat.

2. Per què els empleats d'OpenAI deixen l'empresa?

L'èxode massiu d'empleats d'OpenAI és el resultat de la decisió de la junta d'acabar amb Sam Altman i la posterior lluita pel poder dins de l'empresa. Els empleats mostren el seu suport a Altman i demanen la dimissió del consell.

3. Quins són els membres restants de la junta d'OpenAI?

Els membres actuals de la junta d'OpenAI són Adam D'Angelo, conseller delegat de Quora, Tasha McCauley, antiga consellera delegada de GeoSim Systems, i Helen Toner, directora d'estratègia del Centre de seguretat i tecnologia emergent de Georgetown.

4. Quin és l'estat de les negociacions entre Altman i la junta?

Les negociacions estan en curs per trobar una resolució que permeti a Altman i Brockman tornar a OpenAI. Altman, Brockman i els inversors de la companyia estan treballant per aconseguir una sortida elegant per al consell.

5. Com estan garantint l'estabilitat de l'empresa els empleats d'OpenAI?

Els empleats d'OpenAI han utilitzat les xarxes socials per assegurar al públic que estan treballant amb diligència per mantenir l'estabilitat del servei i mantenir l'empresa funcionant sense problemes durant la situació de pressió de la junta.