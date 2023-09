Construint un futur amb robots polivalents

Lerrel Pinto, investigador en informàtica de la Universitat de Nova York, ha estat reconegut com un dels innovadors menors de 2023 anys de 35 del MIT Technology Review. L'enfocament de Pinto és crear robots que puguin ser una part més integral de les nostres vides realitzant tasques més enllà de només passar l'aspiradora. Té com a objectiu desenvolupar robots que puguin ajudar amb les tasques, l'atenció a la gent gran, la rehabilitació i estar presents sempre que sigui necessari.

Tanmateix, entrenar robots polivalents requereix una quantitat important de dades. Per abordar aquest repte, Pinto utilitza una tècnica anomenada aprenentatge autònom. Aquest enfocament implica que els robots recullen dades a mesura que aprenen, cosa que els permet millorar les seves habilitats de manera autònoma. El seu treball en aquesta àrea ha estat molt aclamat i es considera un pas important per combinar l'aprenentatge automàtic i la robòtica.

Pinto reconeix que els avenços recents en IA, especialment els grans models de llenguatge, s'han basat en gran mesura en amplis conjunts de dades derivats d'Internet. Tanmateix, aquest enfocament no és factible per entrenar robots. A diferència dels cotxes autònoms, que acumulen dades de milions d'hores a la carretera, els robots domèstics requereixen hores d'imatges que representen diverses tasques en diferents entorns.

El 2016, Pinto va assolir una fita en crear el conjunt de dades de robòtica més gran del món, on els robots van generar i etiquetar les seves dades d'entrenament sense supervisió humana. Des d'aleshores, ell i els seus col·legues han desenvolupat algorismes d'aprenentatge que permeten als robots millorar aprenent dels errors. Els errors, com ara un braç robot que no agafa repetidament un objecte, es poden utilitzar per entrenar models que tinguin èxit en la realització de la tasca.

Un altre enfocament que està explorant Pinto consisteix a imitar les accions humanes. En observar que els humans obren les portes, els robots aprenen a fer-ho ells mateixos i s'afegeixen contínuament al seu conjunt de dades. Com més portes veuen com s'obren els humans, més probabilitats d'obrir noves portes amb èxit.

El projecte actual de Pinto consisteix a reclutar voluntaris per gravar vídeos d'ells mateixos manipulant diversos objectes a les seves llars mitjançant telèfons intel·ligents muntats en eines de baix cost. Aquesta recollida de dades, combinada amb algorismes d'aprenentatge eficients, permet als robots aprendre comportaments hàbils amb un temps d'entrenament mínim.

En donar als robots el seu "moment de model de llenguatge gran", Pinto pretén desbloquejar una nova era en IA. La seva creença és que la intel·ligència està destinada a provocar moviment i canvi al món, una capacitat que posseeixen criatures físiques com els robots.

