El futur de la restauració del corall: utilitzant la tecnologia per salvar els nostres esculls

La biòloga marina Taryn Foster, que treballa a les illes Abrolhos a la costa d'Austràlia Occidental, ha estat testimoni dels efectes devastadors del canvi climàtic als esculls de corall. A mesura que l'augment de les temperatures i l'acidificació dels oceans amenacen aquests delicats ecosistemes, els esforços tradicionals de restauració del corall han lluitat per mantenir el ritme de destrucció. Tanmateix, Foster i el seu equip són pioners en un nou enfocament que combina la robòtica i la intel·ligència artificial per reviure els esculls danyats de manera més ràpida i eficient.

Els esculls de corall, formats per petits organismes anomenats pòlips, proporcionen un hàbitat per a més d'una quarta part de les espècies marines. Però a mesura que els oceans s'escalfen i es tornen més àcids, els coralls són cada cop més vulnerables a les malalties i la mort. Alguns científics prediuen que el 2070, els esculls de corall podrien desaparèixer completament.

L'enfocament innovador de Foster consisteix a empeltar fragments de corall en petits taps, que després es col·loquen en una base especialment dissenyada feta de formigó tipus pedra calcària. Aquest procés evita diversos anys de creixement de la calcificació, permetent que els corals creixin i prosperin més ràpidament.

Per accelerar encara més el procés de restauració, Foster s'ha associat amb l'empresa de programari d'enginyeria Autodesk. Junts, estan entrenant una intel·ligència artificial per controlar robots col·laboratius. Aquests robots poden realitzar tasques repetitives, com empeltar o enganxar fragments de corall als taps de llavors, amb precisió i eficiència. Els robots també estan equipats amb sistemes de visió per reconèixer i gestionar la variabilitat de les formes del corall.

Tot i que els resultats fins ara han estat prometedors, encara hi ha reptes per superar. La manipulació delicada del corall viu, potencialment en un vaixell en moviment, presenta dificultats logístiques. La protecció dels components electrònics vulnerables dels danys de l'aigua salada és una altra preocupació. A més, cal abordar l'elevat cost d'aquesta tecnologia.

Per abordar aquests reptes, la startup de Foster, Coralmaker, té previst emetre crèdits de biodiversitat, similars als crèdits de carboni, per generar demanda de la indústria turística. També estan explorant associacions amb organitzacions com l'Institut Australià de Ciències Marines (AIMS), que està investigant mètodes com la sembra de corall per a treballs de restauració a més gran escala.

Altres iniciatives innovadores que es consideren inclouen la cria de "súper coralls" més resistents i l'ús del so per atraure peixos i augmentar la reposició dels esculls. AIMS, per exemple, ha desenvolupat un projecte anomenat Reef Song, on els altaveus submarins reprodueixen sons saludables als esculls danyats per animar les poblacions de peixos a tornar.

El futur de la restauració del corall rau en l'aprofitament de la tecnologia i els enfocaments innovadors. Tot i que no hi ha una solució singular, la combinació de robòtica, intel·ligència artificial i mètodes de restauració basats en el so és molt prometedora per salvar aquests ecosistemes fràgils i vitals.

