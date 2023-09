Roblox presenta l'assistent de Chatbot per al desenvolupament de jocs

Roblox ha presentat un nou assistent de chatbot que té com a objectiu simplificar i agilitzar el procés de codificació i creació de mons de joc. L'Assistent Roblox permet als usuaris descriure el que volen crear en llenguatge natural, eliminant la necessitat de codificar manualment. L'assistent es basa en les eines d'IA generativa existents de Roblox i pot extreure actius del mercat o de la biblioteca d'actius visuals de l'usuari.

L'objectiu del Roblox Assistant és fer que la creació de jocs sigui més accessible per als usuaris eliminant la barrera d'entrada que sovint suposa el coneixement de codificació. En una demostració de vídeo, els usuaris van poder sol·licitar i col·locar arbres fàcilment al seu món de joc. Quan l'assistent va copiar i enganxar inicialment el mateix arbre diverses vegades, una simple sol·licitud per diversificar els arbres va resoldre el problema. Aquest enfocament col·laboratiu i fàcil d'utilitzar fa que sigui més fàcil per als nous jugadors treure el màxim profit de les eines de creació de jocs de Roblox.

Malauradament, Roblox no ha anunciat una data de llançament específica per a l'assistent. No obstant això, han confirmat que es llançarà a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent. A més de l'assistent, Roblox ha anunciat que la plataforma estarà disponible a PlayStation i Nintendo Switch a l'octubre, ampliant encara més la seva accessibilitat als usuaris de diferents consoles de jocs.

En general, Roblox Assistant és un desenvolupament apassionant per als creadors de jocs, que ofereix una manera fàcil d'utilitzar i eficient de donar vida a les seves idees. En eliminar la necessitat de codificar manualment, l'assistent obre el món del desenvolupament de jocs a un públic més ampli, facilitant que qualsevol pugui crear les seves pròpies experiències de joc immersives.

Fonts:

– Article d'origen: [insereix l'article d'origen]