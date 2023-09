Roblox arriba a PlayStation: ampliant el seu abast

By

Roblox, la popular aplicació social i de jocs, aviat estarà disponible a les consoles PlayStation. A la Roblox Developers Conference (RDC) del 2023, la companyia va fer l'apassionant anunci que portarà la seva aplicació a PS4 i PS5 a l'octubre. Aquesta expansió proporcionarà als jugadors de PlayStation accés al catàleg complet d'experiències de Roblox.

Roblox ja està disponible a diverses plataformes, com ara PC, Mac, iOS, Android i Xbox, però l'absència de suport per a les consoles de Sony ha estat un buit notable en la seva línia. Tanmateix, les pistes recents han deixat entreveure que una versió de PlayStation està en procés. Una llista de llocs de treball del 2022 indicava que Roblox contractava un enginyer de PlayStation, i el CEO David Baszucki va donar a entendre durant una trucada de guanys a l'agost que la companyia estava explorant la possibilitat de portar l'aplicació a PlayStation i Nintendo Switch.

Tot i que no hi ha cap pla immediat per a un llançament de Nintendo Switch, Roblox està decidit a estar disponible a tots els dispositius del món. Mentrestant, els jugadors de PlayStation poden esperar unir-se a la diversió de Roblox i accedir a les seves experiències preferides quan l'aplicació estigui disponible a PS4 i PS5.

A més de l'expansió de PlayStation, Roblox també va anunciar que l'aplicació Meta Quest Roblox estarà disponible àmpliament a finals de setembre. L'aplicació Quest, que es va llançar al juliol com a beta oberta, va obtenir més d'un milió d'instal·lacions en els primers cinc dies. A més, hi ha actualitzacions en camí per a l'aplicació Xbox, amb millores a l'experiència de l'usuari i la promesa d'actualitzacions freqüents.

