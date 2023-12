Riot Games anuncia la conclusió de les promocions Prime Gaming el 2024

By

Riot Games ha confirmat recentment que les seves promocions de Prime Gaming acabaran el març de 2024. Tot i que l'anunci no va revelar una data específica per a la conclusió de les promocions, ha deixat a molts jugadors curiosos sobre els motius d'aquesta decisió.

Una cosa que està clara, però, és que els jugadors encara tindran l'oportunitat de reclamar gotes fins a la data de finalització i gaudir del contingut fins i tot després que les promocions hagin finalitzat. Aquesta notícia és decebedora per als aficionats que han participat amb avidesa en aquestes promocions en títols populars de Riot Games com League of Legends i Valorant.

Les promocions de Prime Gaming han tingut un gran èxit, oferint als jugadors un botí temàtic i reflexiu que afegeix valor a l'experiència de joc. Això ha fet que les promocions siguin més una funció gratificant que només un truc. A més, han estat eficaços per atreure els jugadors a invertir en Prime Gaming.

Amb Riot Games ampliant contínuament el seu univers mitjançant spin-offs com League of Legends: Wild Rift i el proper joc de lluita, Project L, hi havia un gran potencial perquè aquests títols ofereixessin un emocionant botí de Prime Gaming. La naturalesa competitiva dels jocs de lluita, juntament amb l'extensa llista de personatges del Projecte L, els hauria convertit en candidats perfectes per a contingut exclusiu de Prime Gaming.

El final de les promocions de Prime Gaming també planteja preguntes sobre la participació de Riot Games en l'escena dels eSports. Aquestes promocions sovint s'han relacionat amb equips i esdeveniments d'eSports, deixant un buit que es trobarà a faltar tant per aficionats com per jugadors.

Tot i que els motius de la no renovació de les promocions de Prime Gaming segueixen sent desconeguts, s'espera que Riot Games proporcioni més aclariments en el futur. Mentrestant, els jugadors que vulguin aprofitar al màxim aquestes promocions exclusives haurien de considerar invertir en Prime Gaming per assegurar-se l'últim botí restant que ofereix Riot Games.

