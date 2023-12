Les accions de Virgin Galactic cauen quan Richard Branson es nega a inversions addicionals

By

Les accions de Virgin Galactic, l'empresa de turisme espacial de Richard Branson, s'han abocat després de l'anunci de Branson que no té intenció d'invertir més diners a l'empresa. Branson afirma que Virgin Galactic ja té fons suficients, la qual cosa va provocar una caiguda del 16% del valor de les accions a menys de 2 dòlars per acció al mercat obert dilluns.

Tot i que Virgin Galactic ha aconseguit fites importants, com ara fer volar els seus primers clients a l'espai, la companyia s'enfronta a diversos reptes. Recentment, ha acomiadat aproximadament el 20% de la seva plantilla i està treballant per introduir una nova línia de naus espacials suborbitals per substituir el seu vehicle actual, que va trigar més d'una dècada a desenvolupar-se.

Branson va explicar en un article del Financial Times que la seva empresa d'inversió, Virgin Group, ha experimentat dificultats financeres a causa de l'impacte de la pandèmia. Tanmateix, creu que Virgin Galactic té fons substancials, aproximadament 1 milions de dòlars, per operar de manera independent.

Les declaracions financeres del novembre van revelar que Virgin Galactic tenia aproximadament 1.1 milions de dòlars en efectiu i valors. Això hauria de mantenir l'empresa a flotació fins que l'any 2026 presenta la seva nova línia d'avions propulsats per coets, coneguda com Delta. Aquestes naus espacials transportaran els buscadors d'emocions riques i els clients que paguen fins al límit de l'espai.

No obstant això, l'informe financer de Virgin Galactic també va revelar una reducció de la plantilla al voltant del 18%, amb 185 empleats acomiadats el 7 de novembre. Branson anteriorment va vendre una part important de la seva inversió personal a Virgin Galactic, però Virgin Group, actuant com a gestor de les inversions de Branson. , segueix sent un dels principals accionistes de la companyia.

Després del viatge històric de Branson a l'espai a bord del VSS Unity el 2021, Virgin Galactic va iniciar el servei comercial regular el 2023. Al llarg d'aquest any, la companyia ha llançat sis grups de passatgers, inclosos pilots de prova, clients pagadors, convidats honoraris i els seus propis empleats. fins a la vora de l'espai.

Malgrat aquests èxits, Virgin Galactic va anunciar plans per reduir la freqüència dels vols espacials al seu informe financer de novembre. Ara els clients s'enviaran a l'espai de la VSS Unity cada trimestre, en lloc de mensualment.