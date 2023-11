El director del joc Housemarque marxa després de 14 anys

By

En un anunci sorprenent, el director del joc de Housemarque, Harry Krueger, ha revelat que deixarà l'estudi després d'una impressionant carrera de 14 anys. Krueger, més conegut pel seu treball a l'aclamat Returnal, va dirigir l'equip en el desenvolupament de l'esperat joc de PlayStation 5. La seva marxa suposa un canvi important per a l'estudi, però Housemarque es manté optimista sobre el seu futur.

Al llarg del seu mandat a Housemarque, Krueger ha estat fonamental en la configuració de la trajectòria de l'estudi. Des dels seus anteriors títols inspirats en arcades com Outland, Resogun i Nex Machina, fins a l'èxit innovador de Returnal, la visió i la passió de Krueger han estat vitals en el creixement i l'èxit de l'estudi.

Krueger va expressar el seu profund agraïment pel seu temps a Housemarque, afirmant: "Ha estat un honor acompanyar Housemarque en aquest viatge. Realment vam sacsejar els pilars del cel junts, i estaré per sempre orgullós de totes les coses sorprenents que hem aconseguit com a estudi".

Tot i que Krueger no va revelar el motiu concret de la seva marxa, va assegurar als fans que marxarà amb optimisme per al futur. Va esmentar un nou projecte apassionant en procés i va expressar confiança en el talentós equip de Housemarque, així com en el suport continu de Sony i PlayStation Studios.

El director general i cofundador de Housemarque, Ilari Kuittinen, va reconèixer les importants contribucions de Krueger, destacant l'impacte i la visió que va aportar a l'estudi. Kuittinen també va destacar el renaixement d'"Arcade" a Returnal i va expressar el seu entusiasme perquè els futurs líders aprofitin aquest èxit.

Mentre Housemarque avança, actualment s'estan preparant per al seu "nou gran projecte", que ha generat il·lusió entre els seguidors. Tot i que encara no s'han revelat detalls sobre el projecte, s'ha confirmat que el proper joc de l'estudi serà una nova IP.

Amb la recent adquisició per part de Sony el juny de 2021 i l'èxit de Returnal, Housemarque està a punt per continuar creixent i innovant. Els fans poden esperar grans coses de l'estudi mentre naveguen per aquesta transició i s'embarquen en el següent capítol del seu viatge.

FAQ

1. Qui és Harry Krueger?

Harry Krueger és un director de jocs que ha treballat a Housemarque durant 14 anys. És conegut sobretot pel seu paper en el desenvolupament de Returnal, un joc de PlayStation 5 aclamat per la crítica.

2. Per què Harry Krueger deixa Housemarque?

No s'ha revelat el motiu exacte de la sortida d'Harry Krueger de Housemarque. No obstant això, va expressar agraïment pel seu temps a l'estudi i va esmentar un projecte nou i emocionant en procés.

3. Quin és el proper projecte de Housemarque?

El proper projecte de Housemarque està actualment en secret, però s'ha confirmat que serà una nova IP. Els aficionats esperen amb impaciència més detalls sobre aquest joc tan esperat.

4. Com ha influït Harry Krueger en Housemarque?

Harry Krueger ha tingut un paper fonamental en la configuració de la trajectòria de Housemarque. La seva passió i direcció han estat fonamentals en el creixement de l'estudi, especialment amb l'èxit de Returnal i la revitalització del gènere "Arcade".

5. Quin futur li depara Housemarque?

Malgrat la marxa de Harry Krueger, Housemarque es manté optimista sobre el futur. Amb el suport de Sony i PlayStation Studios, així com el seu talentós equip, l'estudi està preparat per a l'èxit i la innovació continuats.