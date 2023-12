Nova planificació de la jubilació: considereu els impostos estatals sobre les prestacions de la Seguretat Social

Resum: la planificació de la jubilació implica diversos factors i no s'han de passar per alt els impostos estatals sobre les prestacions de la Seguretat Social. Mentre que 38 estats dels EUA no tributen a la Seguretat Social, 12 estats imposen impostos almenys a alguns residents. Entendre les regles i els llindars específics d'aquests estats és essencial per als jubilats. Aquí teniu un desglossament d'alguns dels 12 estats i els seus requisits fiscals.

Colorado: els ingressos imposables de la Seguretat Social es basen en els imports de la declaració d'impostos federals. Els contribuents menors de 65 anys amb més de 20,000 dòlars en beneficis imposables hauran de pagar un impost estatal del 4.4%. Estan exempts els majors de 65 anys.

Connecticut: els que tenen un ingressos bruts ajustats (AGI) superiors a 75,000 dòlars (únics) o 100,000 dòlars (conjunts) estan subjectes a impostos estatals sobre una part dels beneficis de la Seguretat Social, que van del 5.5% al ​​6.99%.

Kansas: els contribuents amb un AGI superior a 75,000 dòlars hauran d'un impost estatal del 5.7% sobre els ingressos de la Seguretat Social que també està subjecte a l'impost federal sobre la renda.

Minnesota: els residents amb un AGI superior a 78,000 dòlars (únic) o 100,000 dòlars (conjunt) poden tenir una part dels seus ingressos de la Seguretat Social subjecta a impostos estatals, que oscil·len entre el 6.8% i el 9.85%.

Missouri: aquells que tinguin un AGI superior a 85,000 dòlars (únic) o 100,000 dòlars (conjunt) tributaran amb una taxa del 5.4% per part dels seus ingressos de la Seguretat Social per sobre d'aquests llindars. Tingueu en compte que Missouri té previst eliminar els impostos de la Seguretat Social el 2024.

Montana: els residents amb un AGI superior a 25,000 dòlars (únic) o 32,000 dòlars (conjunt) poden deure impostos fins al 85% dels ingressos de la Seguretat Social.

Nebraska: les prestacions de la Seguretat Social subjectes a impostos federals també estaran subjectes a l'impost estatal sobre la renda, que oscil·la entre el 3.51% i el 6.84%. L'estat està eliminant progressivament els impostos de la Seguretat Social per al 2025.

Nou Mèxic, Rhode Island, Utah, Vermont i Virgínia Occidental també tenen requisits fiscals específics basats en diversos llindars d'ingressos.

És important que els jubilats reconeguin les implicacions dels impostos estatals en els seus beneficis de la Seguretat Social. Consultar amb un professional fiscal o realitzar investigacions addicionals ajudarà les persones a planificar-se en conseqüència.

Exempció de responsabilitat: aquest article només ofereix una visió general de la normativa fiscal estatal i no s'ha de considerar com un assessorament fiscal individual.