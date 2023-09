Els investigadors desenvolupen un mètode robust per controlar qubits individuals mitjançant la llum làser

Investigadors de l'Institut de Computació Quàntica (IQC) de la Universitat de Waterloo han fet un gran avenç en el control de qubits individuals fets de bari mitjançant llum làser. La capacitat de manipular un qubit de manera fiable és un pas crucial cap a la realització d'ordinadors quàntics en funcionament.

L'equip de l'IQC va crear una nova tecnologia utilitzant una guia d'ones de vidre prima per dividir i enfocar els feixos làser, donant lloc a una regulació precisa i àmplia de cada raig làser enfocat al seu qubit objectiu. Aquest nivell de control no s'ha assolit en investigacions anteriors.

El Dr. K. Rajibul Islam, professor de l'IQC i del Departament de Física i Astronomia de Waterloo, va explicar que el seu disseny limita la quantitat de diafonia a una intensitat relativa molt petita del 0.01 per cent. A diferència dels mètodes anteriors, els seus moduladors basats en fibra no afecten els ions veïns, permetent un control independent de cada ió individual.

Els investigadors es van centrar en els ions de bari, que tenen estats d'energia adequats que es poden utilitzar com a nivells zero i un d'un qubit. Aquests ions es poden manipular mitjançant la llum verda visible en lloc de la llum ultraviolada d'energia més alta requerida per altres tipus d'àtoms. Això permet l'ús de tecnologies òptiques disponibles comercialment que abans no estaven disponibles per a les longituds d'ona UV.

Per aconseguir el seu sistema de control, els investigadors van desenvolupar un circuit de guia d'ones que separa un únic feix làser en 16 canals de llum diferents, cadascun dels quals s'envia al seu propi modulador basat en fibra òptica. Aquests moduladors proporcionen un control independent sobre la força, la freqüència i la fase de cada feix làser. Mitjançant l'ús de lents òptiques, els raigs làser es concentren fins a un espai estret. Els investigadors van controlar l'enfocament i el control de cada raig làser mitjançant sensors de càmera precisos.

El desenvolupament d'aquest mètode robust per controlar qubits individuals ens acosta un pas més a la construcció de processadors quàntics d'ions de bari. L'ús de qubits idèntics fets per la natura elimina la necessitat de fabricació. La tasca dels investigadors ara és trobar maneres de controlar eficaçment aquests ions.

