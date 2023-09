Remington llança la nova col·lecció Airstyler per a un pentinat fàcil

Remington ha presentat la seva darrera gamma d'Airstylers, la col·lecció Blow Dry i Style Airstyler, dissenyada per oferir un estil de cabell amb qualitat de saló amb el mínim esforç. La col·lecció inclou tres Airstylers diferents, que s'adapten a diferents longituds de cabell i una varietat d'accessoris per crear una varietat de pentinats.

El Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler és perfecte per als pentinats curts. Ve amb dos accessoris intercanviables: un raspall de 19 mm per a rínxols més petits i donar forma al serrell, i un raspall de truges suaus més gran de 25 mm per a volum i aixecar a les arrels. L'Airstyler no només estilitza el cabell, sinó que també l'asseca, el que el converteix en una eina convenient per a l'estil en moviment. Disposa de dos paràmetres de calor i velocitat, un disseny de cordó giratori per a una fàcil maniobrabilitat i inclou una garantia de 2+1 anys.

El Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler és adequat per a cabells de longitud mitjana a llarg. Ofereix quatre accessoris intercanviables, inclòs un concentrador d'assecat, un raspall de paleta ferm per a un aspecte recte i elegant, un raspall de truges mixtes amb recobriment de ceràmica de 50 mm per obtenir volum i un raspall de truges retràctils recobert de ceràmica de 38 mm per a rínxols solts. L'Airstyler funciona amb 1000 W, cosa que permet un assecat i un estil ràpid sense calor extrema. També té una funció de condicionament iònic per reduir l'estàtica i proporcionar un acabat suau i brillant. L'Airstyler inclou una garantia de 3+1 anys i funcions addicionals com una funció de tir fresc, una graella extraïble per a una neteja fàcil i un bucle per penjar per a un emmagatzematge còmode.

El Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler és adequat per a tot tipus de cabell. Ofereix sis accessoris intercanviables, inclosos diferents raspalls de truges per a diverses opcions d'estil. L'Airstyler de 1200 W proporciona un fort flux d'aire per a un estil ràpid i inclou una funció de condicionament iònic i una funció de tir fresc. També inclou un cordó giratori de 3 m de longitud de saló, una graella extraïble de fàcil neteja i una garantia de 3+1 anys.

Els nous Airstylers de Remington estan disponibles a diversos minoristes, inclosos Boots, Very, Amazon i Argos, amb preus a partir de 19.99 £. En registrar-se en línia dins dels 28 dies posteriors a la compra, els clients poden ampliar la garantia per un any més.

