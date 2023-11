The Legend of Zelda: Ocarina of Time - A Journey Down Memory Lane

És difícil de creure, però The Legend of Zelda: Ocarina of Time celebra avui el seu 25è aniversari. Si aquest fet et fa sentir vell, no estàs sol. Encara recordo l'emoció i l'expectació que envoltava el llançament de la primera aventura de Zelda en 3D de Nintendo l'any 1998. Com a fan de l'entrega anterior, A Link to the Past, no podia esperar per tenir les mans a Ocarina of Time.

Vaig tenir la sort de tenir l'oportunitat de jugar i revisar el joc només uns dies abans del seu llançament oficial. Recordo vívidament haver passat innombrables hores immersos en el joc, navegant per l'impressionant món d'Hyrule i experimentant la història èpica. La transició als gràfics en 3D va ser perfecta i la mecànica de joc va ser innovadora per a la seva època.

Per fer un viatge pel camí de la memòria i reunir els meus records d'aquells primers dies, vaig contactar amb els meus antics companys d'IGN64. Junts, vam recordar l'emoció que envoltava el llançament del joc i les llargues hores dedicades a jugar-hi. Fins i tot vam tenir el privilegi de jugar una versió prèvia en un esdeveniment de Zelda a Seattle anomenat Zelda Summit.

Un detall intrigant que va sorgir durant la nostra discussió va ser la presència de sang a la primera versió del joc. Quan lluitava amb Ganon, vomitava sang vermella en ser colpejat. Tanmateix, això es va canviar més tard a "suor" verd en versions posteriors del joc. Potser a Nintendo li preocupava la qualificació del joc o simplement va sentir que no s'alineava amb la seva visió.

Mirant enrere, Ocarina of Time ocupa un lloc especial en la història dels jocs. No només va consolidar la franquícia The Legend of Zelda com a nom familiar, sinó que també va empènyer els límits del que era possible en els jocs. El seu món immersiu, els seus personatges memorables i la seva història captivadora van captivar milions de jugadors a tot el món.

Mentre celebrem el 25è aniversari d'aquest estimat joc, prenguem un moment per apreciar l'impacte que ha tingut en la indústria i els records que ha creat per a innombrables jugadors. Per molts anys, Ocarina of Time!

Preguntes freqüents

1. Ocarina of Time és el millor joc de Zelda?

Les opinions poden variar, però molts consideren que Ocarina of Time és un dels millors jocs de Zelda mai fets. La seva jugabilitat innovadora, la seva història profunda i unes imatges impressionants estableixen un nou estàndard per a la sèrie.

2. Puc jugar a Ocarina of Time a les consoles modernes?

Sí, Ocarina of Time es va tornar a llançar diverses vegades després del seu llançament inicial a la Nintendo 64. Ara està disponible a la Nintendo 3DS i es pot jugar a la Nintendo Switch mitjançant el servei Nintendo Switch Online.

3. Com va influir Ocarina of Time en els futurs jocs de Zelda?

Ocarina of Time va establir les bases dels futurs jocs de Zelda introduint diverses mecàniques i funcions de joc que s'han convertit en elements bàsics de la sèrie. El seu èmfasi en l'exploració, la resolució de trencaclosques i la narració immersiva va influir en els títols de Zelda posteriors.

4. Per què Ocarina of Time es considera una obra mestra del joc?

Ocarina of Time és sovint elogiat pel seu joc innovador, la seva bella banda sonora i els seus personatges memorables. Va traduir amb èxit l'estimada fórmula de Zelda al regne 3D, creant una experiència de joc immersiva i inoblidable.

5. Hi ha plans per a una seqüela d'Ocarina of Time?

Tot i que no hi ha una seqüela directa d'Ocarina of Time, el joc va rebre un successor espiritual en forma de The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask conserva molts dels elements de joc i mecàniques introduïts a Ocarina of Time alhora que ofereix una història única i més fosca.

Tingueu en compte que la informació proporcionada en aquestes PMF es basa en el coneixement disponible actualment i pot estar subjecta a canvis.

fonts: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched