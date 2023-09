Americana Motor Hotel: un oasi retro-futurista a la ruta 66

Situat a la bonica ciutat de Flagstaff, l'Americana Motor Hotel ha sofert recentment una transformació completa, aportant un toc de retrofuturisme a aquest històric emblemàtic de la Ruta 66. Dirigit per Practice Hospitality, una empresa de gestió hotelera reconeguda, l'Americana Motor Hotel ofereix ara als seus hostes una experiència inoblidable amb el seu disseny únic, les seves instal·lacions pensades i una ubicació privilegiada.

Inspirant-se en les meravelles naturals de Flagstaff i la rica història lunar, el disseny de l'Americana Motor Hotel és una barreja de nostàlgia de mitjans de segle i estètica moderna. Andrew Alford, el dissenyador principal, va incorporar colors atrevits, patrons geomètrics i elements artístics inspirats en el paisatge circumdant. Aquesta atenció al detall crea una atmosfera capritxosa, amb referències ocultes a l'astronomia i a la Ruta 66 per tota la propietat.

Les habitacions de l'Americana Motor Hotel desprenen futurisme rústic, combinant tons càlids de la terra amb textures de fusta i teixits rics. Les catifes cridaneres amb ratlles giratòries, els capçals que recorden la roba d'esquí dels anys 1970 i l'art original que celebra els emblemàtics boscos de coníferes de Flagstaff creen un ambient únic i acollidor. Fins i tot el maquinari de la dutxa i la rajola blanca es van escollir per homenatjar l'equip d'aterratge lunar Apollo de la NASA.

El vestíbul de l'hotel dóna la benvinguda als hostes amb un prestatge de fullets de viatges d'època, afegint un toc de nostàlgia a l'experiència d'entrada. El personal expert està disponible per proporcionar informació sobre la zona, i el vestíbul ofereix seients còmodes, jocs de taula i un espai comercial amb articles diversos i records. Els hostes també poden fer ús de la banqueta comunitària, equipada amb endolls, la qual cosa la fa perfecta per al treball a distància.

A l'exterior, l'Americana Motor Hotel disposa d'un ampli pati posterior, on els clients poden relaxar-se a la piscina climatitzada durant tot l'any, jugar a jocs de jardí, relaxar-se en una hamaca o reunir-se al voltant de les fogueres per compartir històries de viatges. Els amants de la natura apreciaran els telescopis disponibles per observar les estrelles i les bicicletes que s'ofereixen per explorar la ciutat.

Com a hotel que accepta animals de companyia, l'Americana Motor Hotel acull companys peluts de totes les mides. El "Barkyard" tancat de la propietat ofereix un espai segur perquè les mascotes estirin les cames, mentre que una pràctica estació de rentat de gossos garanteix que es mantinguin nets i còmodes. A més, el compromís de l'hotel amb la sostenibilitat és evident en la seva elecció de begudes enllaunades d'alumini, ampolles d'aigua reutilitzables i un paisatge tolerant a la sequera.

Flagstaff, coneguda com la "Ciutat de les Set Meravelles", ofereix infinites oportunitats per a l'aventura. Tant si visiteu el Gran Canó, l'Arizona Snowbowl, l'Observatori Lowell o qualsevol de les destinacions a l'aire lliure de la regió, l'Americana Motor Hotel és el camp base perfecte per a l'exploració. Després d'un dia de senderisme, esquí o explorant les meravelles de la natura, els clients poden retirar-se a la comoditat de l'Americana Motor Hotel i relaxar-se a les seves habitacions ben equipades.

Per obtenir més informació sobre Americana Motor Hotel i fer reserves, visiteu el seu lloc web a americanamotorhotel.com o truqueu al 928.833.3060.

Fonts:

– Web de l'hotel (americanamotorhotel.com)

– Lloc web de Practice Hospitality (practice-hospitality.com)