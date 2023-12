Red Hot Chili Peppers s'acosta al nord-est d'Ohio amb una gira electrificant

By

La reconeguda banda de rock, Red Hot Chili Peppers, ha anunciat recentment la seva molt esperada Unlimited Love Tour, que captivarà el públic al nord-est d'Ohio. Tal com ha confirmat LiveNation, els músics emblemàtics actuaran al Blossom Music Center el dilluns 22 de juliol, marcant una nit gloriosa per als entusiastes de la música rock de la regió.

Les entrades anticipades per a l'esdeveniment es posaran a la venda el dimarts 5 de desembre a través del lloc web de LiveNation. Per a aquells que no puguin obtenir entrades durant la prevenda, la venda general d'entrades començarà el divendres 8 de desembre a les 10 del matí, donant al públic en general l'oportunitat de viure l'emocionant actuació.

Desvetllant una alineació emocionant, Red Hot Chili Peppers s'acompanyarà dels immensament talentosos Seun Kuti i IRONTOM com a convidats especials. Aquesta combinació eclèctica promet una nit electrificant i inoblidable plena d'actuacions musicals dinàmiques, garantides que deixaran meravellats els fans.

Per assegurar-vos un lloc en aquest esdeveniment musical extraordinari, visiteu la plataforma de venda d'entrades designada per comprar entrades. No perdis l'oportunitat de presenciar els Red Hot Chili Peppers en acció, ja que encenen l'escenari amb la seva energia inigualable, melodies elèctriques i èxits emblemàtics.

Prepareu-vos per deixar-vos captivar per una vetllada inoblidable de música rock quan els Red Hot Chili Peppers portin el seu Unlimited Love Tour al nord-est d'Ohio. Reserva les teves entrades avui mateix i prepara't per viure la màgia de primera mà.