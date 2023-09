La formiga vermella de foc: una nova espècie invasora a Europa

Un estudi recent ha revelat que la formiga vermella de foc, coneguda científicament com a Solenopsis invicta, s'ha trobat per primera vegada a Europa. Originària d'Amèrica del Sud, aquesta espècie invasora s'ha estès ràpidament pels Estats Units, Mèxic, el Carib, la Xina i Austràlia durant el segle passat. Ara, ha fet el seu camí a Sicília, Itàlia.

Les formigues vermelles de foc són conegudes per ser agressives i la seva picada pot causar dolor i reaccions al·lèrgiques. També poden causar danys als cultius i als ecosistemes locals. Els investigadors han identificat 88 nius de formigues vermelles a prop de la ciutat de Siracusa a Sicília, que cobreixen una àrea de 5 hectàrees. L'autor principal de l'estudi, Mattia Menchetti, afirma que trobar aquesta espècie a Itàlia va ser una sorpresa però no inesperada.

Tot i que anteriorment s'havien trobat formigues vermelles en productes importats a Espanya, Finlàndia i els Països Baixos, aquesta és la primera colònia confirmada a Europa. Les colònies van ser descobertes en una zona suburbana de Siracusa, però no està clar com ni quan hi van arribar. Els científics creuen que les formigues poden haver arribat a un punt de trànsit amb una activitat humana important, com el port de la ciutat. Els informes locals indiquen un augment de les picades de formigues des del 2019.

L'anàlisi genètica suggereix que les formigues probablement es van estendre des dels Estats Units o la Xina, on Solenopsis invicta també és una espècie invasora. Els investigadors adverteixen que les formigues aviat podrien estendre's per Europa, ja que el 7% del continent, incloses les principals zones urbanes, té un clima adequat per a l'espècie.

Les espècies invasores com la formiga vermella de foc tenen impactes econòmics i ecològics importants. Segons un informe recolzat per les Nacions Unides, costen al món almenys 423 milions de dòlars anuals, provocant extincions de plantes i animals, amenaçant la seguretat alimentària i agreujant les catàstrofes ambientals.

Font: CNN