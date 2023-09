Un estudi adverteix que una espècie de formiga invasora trobada a Itàlia es podria estendre al Regne Unit amb la calefacció global

Segons un estudi, una espècie de formiga no autòctona invasora coneguda com a formiga vermella de foc (Solenopsis invicta) s'ha establert a Itàlia i suposa una amenaça per a Europa i potencialment el Regne Unit amb l'escalfament global. Aquestes formigues es consideren una de les espècies invasores més destructives, ja que tenen una poderosa picada i poden causar danys als cultius i infestar equips elèctrics. Se sap que formen ràpidament "súper colònies" amb múltiples reines, que s'alimenten de plantes, insectes i herbívors autòctons, i finalment els superen per menjar.

La formiga vermella de foc és la cinquena espècie invasora més costosa del món i pot causar danys anuals per un valor estimat de 6 milions de dòlars (4.8 milions de lliures esterlines). Els investigadors han identificat 88 nius de formigues vermelles en 5 hectàrees (12 acres) a prop de Siracusa, Sicília, i han determinat que les colònies invasores podrien haver-se originat a la Xina o als Estats Units. L'estudi destaca la necessitat d'esforços coordinats per detectar i respondre a aquesta nova amenaça abans que s'estengui de manera incontrolada.

L'organització benèfica Buglife ha demanat al govern del Regne Unit que prohibeixi la importació de sòl, ja que les espècies de formigues invasores es propaguen fàcilment a través de les plantes importades. La UE ja ha prohibit l'exportació de sòl del Regne Unit, però el Regne Unit no ha pres mesures recíproques per aturar les importacions, especialment a través del comerç hortícola. Els experts estan preocupats perquè aquestes espècies de formigues invasores entrin a Europa, ja que un cop establertes, esdevé un repte eradicar-les.

La formiga vermella de foc s'ha trobat anteriorment en productes importats a Espanya, Finlàndia i Holanda, però aquesta és la primera confirmació de la seva implantació en estat salvatge al continent europeu. Tot i que la UE ha actualitzat la seva llista d'"espècies preocupants" per incloure la formiga vermella de foc, el govern britànic no ha actualitzat la seva llista des del Brexit. Actualment, Austràlia gasta 400 milions de dòlars australians (205 milions de lliures esterlines) per eradicar la formiga, mentre que Nova Zelanda és l'únic país que l'ha eradicada amb èxit.

Els investigadors van determinar que la formiga vermella de foc podria establir-se a aproximadament el 7% d'Europa. Amb l'escalfament global, fins a la meitat de les àrees urbanes d'Europa, incloses ciutats importants com Londres, París, Roma i Barcelona, ​​podrien convertir-se en hàbitats adequats per a l'espècie. La formiga és la més adequada per a les ciutats costaneres mediterrànies, i els seus ports marítims podrien ajudar a la seva propagació.

L'estudi recomana un seguiment addicional dels ports, ja que les formigues reines voladores assistides pel vent poden haver arribat a Sicília des del port de Siracusa. El públic també podria jugar un paper crucial en la detecció de la formiga vermella de foc, ja que sovint es troben a les zones urbanes i es poden identificar per les seves doloroses picades i els túmuls de niu característics.

