El Realme GT5 Pro: un competidor emblemàtic amb funcions impressionants

El Realme GT5 Pro ha fet el seu molt esperat debut a la Xina. Amb un disseny impressionant, aquest telèfon intel·ligent insígnia comparteix diversos components amb l'OnePlus 12. No obstant això, es manté per si mateix amb una sèrie de funcions i capacitats impressionants.

Sota el capó, el Realme GT5 Pro allotja l'últim xip Snapdragon 8 Gen 3 per a un rendiment excepcional. Es combina amb 12 GB o 16 GB de RAM LPDDR5X i ofereix opcions d'emmagatzematge de 256 GB, 512 GB o un enorme 1 TB d'emmagatzematge UFS 4.0. Per garantir una refrigeració eficient, el dispositiu incorpora una cambra de vapor de 12,000 mm2, que proporciona una gestió tèrmica òptima.

El Realme GT5 Pro presenta una esquena elegant de pell vegana disponible en colors Red Rock i Bright Moon, juntament amb una opció Starry Night acabada en vidre amb textura. A la part frontal, trobareu una fascinant pantalla AMOLED de 6.78 polzades amb una resolució de 2780x1264px. Aquesta pantalla ofereix una freqüència de refresc màxima de 144 Hz, una freqüència de mostreig tàctil de 2,160 Hz i una brillantor màxima increïble de 4,500 nits. Amb el control manual, el panell pot arribar fins a 1,000 nits, i amb la brillantor automàtica, arriba fins a 1,600 nits. A més, un escàner d'empremtes digitals està integrat perfectament al panell.

Similar al OnePlus 12, el Realme GT5 Pro compta amb una impressionant bateria de 5,400 mAh. Admet una càrrega per cable de 100 W i una càrrega sense fil de 50 W, assegurant una reposició d'energia ràpida i còmoda.

Cal destacar la configuració de la càmera del Realme GT5 Pro, amb un sensor principal LYT-50 de 808 MP d'1/1.4 polzades i una lent de 23 mm f/1.69. També inclou una càmera de zoom periscopi equipada amb un sensor IMX50 d'890/1 polzades de 1.56 MP més gran i una lent de 65 mm f/2.6. Finalment, hi ha una càmera ultraample d'enfocament fix de 8MP f/2.2 amb un sensor d'1/4.0 polzades, que ofereix versatilitat per capturar diverses perspectives.

Pel que fa a funcions addicionals, el Realme GT5 Pro incorpora Air Gestures, que permet als usuaris interactuar amb el seu dispositiu mitjançant els moviments de la mà. Inclou un gest de desbloqueig de la mà, que Realme afirma que és tan segur com el desbloqueig facial. El dispositiu també compta amb altaveus estèreo afinats amb Dolby Atmos i un sofisticat motor de vibració lineal per millorar la retroalimentació hàptica. A més, té una classificació IP64, que ofereix una protecció total contra la pols i resistència a les esquitxades d'aigua.

El Realme GT5 Pro està disponible per a la reserva i començarà a enviar-se el 14 de desembre. Com a avantatge, els clients rebran un parell de Realme Buds Classic Edition 2 i un crèdit de 100 CNY (15 $, 13 €, 1,200 INR) per a altres compres a la botiga en línia de Realme a la Xina. Amb el descompte aplicat, el preu dels diferents models és el següent: 3,298 CNY (430 €, 38,680 INR) per al model de 12/256 GB, 3,598 CNY (470 €, 42,260 INR) per al model de 16/256 GB, 3,898 CNY ( 510, 45,700 INR) per al model de 16/512 GB i 4,198 CNY (550 €, 49,245 INR) per al model de prestatge superior de 16 GB/1 TB.

