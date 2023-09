El ScreenDress controlat per la ment: fusionant moda i tecnologia amb Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, un reconegut dissenyador, ha presentat un projecte innovador anomenat ScreenDress imprès en 3D, que fusiona tecnologia i moda mitjançant el Raspberry Pi. El vestit presenta múltiples pantalles que canvien en temps real en funció de les ones cerebrals, cosa que permet que el portador influeixi directament en el vestit. Aquesta creació, coneguda com ScreenDress, mostra components d'avantguarda centrats en IA.

El portador del vestit utilitza un sensor EEG, conegut com a electroencefalograma. El sensor s'ha d'entrenar per reconèixer les ones cerebrals base de l'usuari contra les estimulades o enfocades. Quan les ones cerebrals de l'usuari arriben a una certa intensitat, les sis pantalles LCD rodones del vestit responen mostrant globus oculars amb pupil·les que s'amplien.

Cada globus ocular és compatible amb un Raspberry Pi Zero, que es connecta a la pantalla LCD i l'actualitza en conseqüència. Els auriculars BCI de 4 canals, anomenats Unicorn Headband, serveixen com a sensor EEG i es van imprimir específicament en 3D per a aquest projecte, utilitzant una impressora HP Jet Fusion 5420W. Tots els components impresos en 3D van ser dissenyats per Wipprecht mitjançant l'aplicació CAD basada en navegador anomenada Onshape.

Wipprecht destaca la facilitat d'entrenar el sistema d'aprenentatge automàtic per a cada usuari, ja que només triga aproximadament dos minuts. El projecte ScreenDress es va presentar a l'ARS Electronica Festival de Linz, Àustria i es presentarà en altres esdeveniments en el futur.

Si heu estat buscant un projecte Raspberry Pi per inspirar el vostre costat avançat, el ScreenDress controlat per la ment és sens dubte una cosa a tenir en compte.

Fonts: Voxel Matters

Definicions:

Raspberry Pi: un ordinador d'una sola placa que és assequible i molt versàtil, que s'utilitza habitualment en diversos projectes tecnològics.

Sensor EEG: un sensor d'electroencefalograma que mesura i registra l'activitat elèctrica al cervell.

LCD: Pantalla de cristall líquid, una pantalla plana que s'utilitza per a la sortida visual.

Auriculars BCI: dispositiu muntat al cap que utilitza tecnologia d'interfície cervell-ordinador per controlar dispositius o aplicacions externs.

Aplicació CAD: programari de disseny assistit per ordinador que s'utilitza per crear i modificar dissenys digitals per a la impressió 3D.