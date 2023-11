La nova era de la informàtica industrial: presentant el Raspberry Pi 5 Panel PC d'EDATEC

By

En un moviment innovador, EDATEC ha llançat el seu primer producte industrial basat en el Raspberry Pi 5. Aquest innovador panell PC, disponible en variants de 7 i 10 polzades, està dissenyat específicament per a aplicacions industrials. Amb un preu de 258 dòlars, ofereix un paquet impressionant que inclou un Raspberry Pi 5 amb 8 GB de RAM, el que el converteix en una solució potent i versàtil per a les necessitats d'informàtica industrial.

El panell PC inclou una pantalla LCD TFT d'alta resolució amb retroil·luminació LED, que ofereix imatges nítides i colors vibrants. El model de 7 polzades té una resolució de 1024 × 600, mentre que la variant més gran de 10 polzades ofereix una resolució encara més impressionant de 1280 × 800. Les dues pantalles admeten la funcionalitat multitàctil de 10 punts, la qual cosa permet una interacció intuïtiva i precisa.

Una de les característiques més intrigants del panell PC EDATEC és el seu potencial per a una configuració de tres monitors. En exposar els dos ports micro HDMI, els usuaris poden ampliar el seu espai de treball i millorar la productivitat. Aquesta flexibilitat obre noves possibilitats de multitasca i multitasca en entorns industrials.

Tot i que el full de dades indica la disponibilitat d'una càmera opcional, els detalls sobre la compatibilitat segueixen sent desconeguts. No obstant això, aquesta addició podria millorar considerablement la funcionalitat del panell PC, ja sigui una càmera USB o compatible amb càmeres oficials Raspberry Pi.

Dissenyat tenint en compte la durabilitat, el panell PC EDATEC està construït amb alumini resistent, que garanteix la seva resistència en entorns industrials durs. La duresa 6H de la pantalla proporciona una protecció addicional contra rascades i impactes, augmentant la seva vida útil i fiabilitat.

El Raspberry Pi 5, connectat de manera segura a la part posterior de la pantalla, ofereix un accés còmode a tots els ports. Tanmateix, val la pena assenyalar que no hi ha cap ruptura GPIO i que la caixa d'alumini sembla refredar passivament el Raspberry Pi per mitigar possibles problemes de calefacció.

Per satisfer diferents requisits, EDATEC ofereix dues versions del panell PC a Aliexpress. El model de 258 dòlars inclou la pantalla de 10 polzades, un Raspberry Pi 5 amb 8 GB de RAM i una targeta microSD de 32 GB. Descodificant la llista d'Aliexpress, sembla que no s'inclou cap càmera en aquesta variant concreta.

Amb el Raspberry Pi 5 Panel PC d'EDATEC, els clients industrials ara poden gaudir dels avantatges d'aquesta tecnologia d'avantguarda. Aquesta solució potent i rica en funcions obre noves possibilitats en la informàtica industrial, revolucionant la manera com operen les empreses en diversos sectors.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. En què es diferencia l'EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC d'altres ordinadors industrials?

El panell PC EDATEC es distingeix utilitzant el Raspberry Pi 5, que ofereix potents capacitats d'informàtica a un preu assequible. El seu factor de forma compacte, versatilitat i fàcil integració amb els sistemes existents el converteixen en una excel·lent opció per a aplicacions industrials.

2. Puc connectar diversos monitors al panel PC EDATEC?

Sí, el panell PC exposa dos ports micro HDMI, la qual cosa permet una configuració de tres monitors. Aquesta característica millora la productivitat, permetent als usuaris treballar en diverses pantalles simultàniament.

3. El panel PC EDATEC és compatible amb les càmeres Raspberry Pi?

Tot i que el panell PC esmenta una càmera opcional, els detalls de la seva compatibilitat segueixen sent incerts. Encara està per aclarir si és compatible amb les càmeres oficials Raspberry Pi o si és compatible amb càmeres USB.

4. Com es refreda el Raspberry Pi al panell PC EDATEC?

El panel PC EDATEC està dissenyat tenint en compte la refrigeració passiva. La carcassa d'alumini dissipa eficaçment la calor del Raspberry Pi 5, assegurant un rendiment òptim en entorns industrials.

5. Quines són les variants disponibles del panel PC EDATEC?

EDATEC ofereix dues variants del panel PC a Aliexpress: el model de 7 polzades i el model de 10 polzades. Cada variant ofereix diferents mides i resolucions de pantalla, per satisfer les diferents necessitats d'informàtica industrial.