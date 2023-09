Disseny de caixes SMART per minimitzar la interferència de soroll als llocs de radiotelescopis

Un equip multidisciplinari d'experts ha desenvolupat una solució innovadora per minimitzar les interferències de soroll als llocs de radiotelescopis. Els radiotelescopis es basen en captar senyals de ràdio febles de fonts còsmiques llunyanes, i qualsevol tipus de soroll pot interrompre o distorsionar aquests senyals, dificultant els estudis astronòmics. Per tant, és crucial mantenir un entorn silenciós al lloc del telescopi.

Per solucionar aquest problema, l'equip ha dissenyat "caixes SMART" avançades per alimentar el telescopi de baixa freqüència (SKA-Low) de Square Kilometer Array a l'oest d'Austràlia. Aquestes caixes SMART estan equipades per eliminar el soroll causat per equips electrònics com ara Wi-Fi, telèfons mòbils, màquines telescopis i altres aparells dins i al voltant de la instal·lació de ràdio.

Amb 24 prototips de caixes SMART preparats per a la instal·lació al lloc de SKA, els experts pretenen crear un entorn lliure de sorolls propici per dur a terme observacions astronòmiques precises. En proporcionar una font d'alimentació neta al telescopi, aquestes caixes SMART bloquegen eficaçment qualsevol possible interferència de soroll que pugui dificultar la detecció de senyals de ràdio febles.

Les caixes SMART han estat dissenyades minuciosament per garantir que siguin el més silencioses possible, evitant qualsevol soroll elèctric o mecànic. Això és essencial per mantenir la sensibilitat del radiotelescopi i permetre la recollida de dades precisa.

L'èxit d'aquesta iniciativa obrirà el camí per millorar els estudis astronòmics minimitzant l'impacte de les fonts de soroll externes als llocs de radiotelescopis. Combinant coneixements de diverses disciplines, l'equip ha posat de manifest la importància de la col·laboració per trobar solucions innovadores als reptes científics.

Aquest desenvolupament posa de manifest els esforços en curs per superar els límits de l'astronomia i millorar la nostra comprensió de l'univers. Amb la instal·lació de les caixes SMART, el telescopi SKA-Low d'Austràlia Occidental estarà ben equipat per oferir descobriments innovadors en el camp de la radioastronomia.

Definicions:

– Radiotelescopis: Instruments utilitzats per detectar i estudiar les ones de ràdio emeses pels objectes celestes.

– Interferència de soroll: senyals no desitjats o pertorbacions que pertorben la recepció dels senyals de ràdio desitjats.

– SMART Boxes: sistemes d'alimentació elèctrica avançats dissenyats per minimitzar les interferències de soroll als llocs de radiotelescopis.

Fonts:

- L'article original.