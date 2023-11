La nova investigació pretén revolucionar el tractament del càncer de pell mitjançant la tecnologia quàntica

Els investigadors de l'Institut Nano de la Universitat de Sydney han rebut un contracte per l'organització sense ànim de lucre Wellcome Leap per desenvolupar tecnologia quàntica per al seu ús en els sectors biològic i sanitari. El programa multimilionari, anomenat Quantum for Bio (Q4Bio), té com a objectiu identificar i demostrar aplicacions en salut humana que es beneficiaran de l'aparició dels ordinadors quàntics en els propers anys.

L'equip de la Universitat de Sydney se centrarà a utilitzar la tecnologia quàntica per desenvolupar noves molècules per al tractament dels càncers de pell i la millora dels filtres solars. Actualment, els ordinadors convencionals lluiten per predir amb precisió la dinàmica química quàntica de les molècules, que és un coll d'ampolla important en el desenvolupament de fàrmacs. En ser pioners en noves solucions quàntiques i desenvolupant algorismes per a simulacions quàntiques precises, l'equip espera millorar molt el modelatge de reaccions químiques fotoactives.

Aquestes reaccions es produeixen a velocitats tan ràpides que no es poden observar en temps real, cosa que dificulta la comprensió i l'estudi dels seus mecanismes. Mitjançant l'ús de simulacions quàntiques analògiques, els científics poden frenar aquests processos en un factor de 100 milions de vegades per observar-los i analitzar-los amb precisió. L'equip ha publicat recentment una investigació que demostra aquesta notable desacceleració en una simulació quàntica.

L'equip multidisciplinari, liderat pel Dr. Tingrei Tan, el professor associat Ivan Kassal i el professor Pablo Fernandez Peñas, té com a objectiu reunir l'experiència en tecnologia quàntica, química i investigació mèdica per abordar aquests complexos reptes. La seva investigació podria conduir a un enfocament completament nou per comprendre i tractar malalties, així com dissenyar molècules innovadores per a aplicacions mèdiques.

La tecnologia quàntica encara es troba en les seves primeres etapes, però té la promesa de revolucionar diversos camps, com ara el disseny de fàrmacs, la ciència dels materials i la criptografia. La Universitat de Sydney, amb les seves capacitats de recerca globals i de primer nivell, és una institució ideal per dur a terme aquesta investigació.

FAQ:

P: Què és Quantum for Bio (Q4Bio)?

R: Q4Bio és un programa destinat a identificar, desenvolupar i demostrar aplicacions de tecnologia quàntica en salut humana.

P: Quin és l'objectiu principal de la investigació de la Universitat de Sydney a Q4Bio?

R: L'equip d'investigació se centra a utilitzar la tecnologia quàntica per desenvolupar noves molècules per al tractament dels càncers de pell i la millora dels filtres solars.

P: Per què és important la tecnologia quàntica en el desenvolupament de fàrmacs?

R: La tecnologia quàntica pot predir amb precisió la dinàmica química quàntica de les molècules, que és un component crític en el desenvolupament de fàrmacs amb el qual lluiten els ordinadors convencionals.

P: Què són les simulacions quàntiques analògiques?

R: Les simulacions quàntiques analògiques permeten als científics frenar els processos en un factor de 100 milions de vegades per observar i estudiar reaccions que succeeixen massa ràpidament per ser observades en temps real.

P: Com podria afectar aquesta investigació al camp de la medicina?

R: La investigació podria conduir a nous enfocaments per comprendre i tractar malalties, així com el disseny de molècules innovadores per a aplicacions mèdiques.

P: Per què la Universitat de Sydney és adequada per a aquesta investigació?

R: La Universitat de Sydney té un dels programes de tecnologia quàntica més amplis i profunds del món, amb experts de primer nivell en teoria quàntica, maquinari i desenvolupament de programari.