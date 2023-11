Els nous processadors Snapdragon de Qualcomm abracen la innovació i els reptes

Qualcomm ha presentat els seus últims processadors mòbils, el Snapdragon 8 Gen 3 i el Snapdragon 7 Gen 3, aportant avenços interessants juntament amb àrees on es necessiten més millores. El Xiaomi 14 Pro de Xiaomi presenta el Snapdragon 8 Gen 3, que ofereix millores de rendiment notables però un consum d'energia més elevat. D'altra banda, el chipset Snapdragon 7 Gen 3 només mostra guanys modestos en rendiment en comparació amb els seus predecessors.

El SoC Snapdragon 8 Gen 3 destaca amb una configuració sofisticada que inclou un nucli principal, cinc nuclis de rendiment i dos nuclis d'eficiència. Tot i que el consum d'energia per watt ha augmentat un 28 per cent en comparació amb l'anterior model Snapdragon 8 Gen 2 Plus, l'eficiència ha disminuït un 11 per cent. Tot i això, Qualcomm és optimista sobre les millores futures, ja que espera amb interès la seva plataforma Snapdragon X Elite amb xips per a portàtils i els innovadors nuclis Oryon.

En canvi, el chipset Snapdragon 7 Gen 3 ofereix millores en l'eficiència del rendiment de la IA, prometent experiències de joc mòbils millorades gràcies a millors capacitats d'IA i una utilització eficient de l'energia en totes les tasques. El paquet també compta amb funcionalitats de càmera superiors i funcions de connectivitat d'avantguarda, incloses actualitzacions avançades de Wi-Fi i Bluetooth. S'espera que marques com HONOR i vivo llancin dispositius alimentats per aquest processador a finals d'aquest mes.

Tot i que el Snapdragon 7 Gen 3 mostra lleugeres millores respecte al Snapdragon 7 Gen 1 anterior a Geekbench, hi ha espai per optimitzar el programari per augmentar encara més el rendiment. Per exemple, l'Honor 100, equipat amb el nou chipset, va aconseguir una puntuació d'un sol nucli de 1,139 i una puntuació de diversos nuclis de 3,375. Aquestes puntuacions són només lleugerament millors que les del seu predecessor, l'Honor 90, que va obtenir 1,119 per a la prova d'un sol nucli i 3,261 per a la prova de diversos nuclis.

De cara al futur, Qualcomm segueix sent positiu sobre els seus chipsets de nova generació, especialment amb el potencial dels nuclis Oryon de la plataforma Snapdragon X Elite, que podrien establir nous punts de referència de rendiment i eficiència en dispositius futurs. A mesura que la tecnologia evoluciona, Qualcomm continua superant els límits, preparant l'escenari per a la innovació en la indústria del processament mòbil.

FAQ

1. Quines són les característiques clau dels processadors Snapdragon 8 Gen 3 i Snapdragon 7 Gen 3?

El processador Snapdragon 8 Gen 3 compta amb una configuració d'un nucli principal, cinc nuclis de rendiment i dos nuclis d'eficiència. El processador Snapdragon 7 Gen 3 se centra en l'eficiència del rendiment de l'IA, prometent experiències de joc millorades i funcions de connectivitat avançades.

2. Hi ha alguna preocupació sobre el processador Snapdragon 8 Gen 3?

Tot i que el processador Snapdragon 8 Gen 3 ofereix millores de rendiment importants, hi ha un augment notable del consum d'energia en comparació amb el seu predecessor, el model Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Tanmateix, Qualcomm està treballant activament en futures millores amb la seva plataforma Snapdragon X Elite.

3. Com es compara el chipset Snapdragon 7 Gen 3 amb els seus predecessors?

El chipset Snapdragon 7 Gen 3 només mostra lleugeres millores respecte al conjunt de xips Snapdragon 7 Gen 1 més antic en termes de rendiment. L'optimització del programari pot ser un factor clau per millorar encara més les seves capacitats.

4. Quines marques s'espera que alliberin dispositius amb el chipset Snapdragon 7 Gen 3?

Es preveu que marques com HONOR i vivo llançaran dispositius amb el chipset Snapdragon 7 Gen 3 a finals d'aquest mes, oferint capacitats d'IA millorades, experiències de joc millorades i funcions de connectivitat avançades.