Presentació dels últims rellotges intel·ligents de pTron: la síntesi perfecta d'estil i funcionalitat

pTron, una reconeguda marca tecnològica, ha presentat recentment dos rellotges intel·ligents d'avantguarda per atendre el mercat indi expert en tecnologia. Aquests dispositius d'última generació, és a dir, Reflect MaxPro i Reflect Flash, compten amb una gran quantitat de funcions excepcionals que de ben segur captivaran els consumidors. Fem una ullada més de prop al que ofereixen aquests rellotges intel·ligents notables.

Durabilitat inigualable

Equipats amb una classificació IP68, tots dos rellotges intel·ligents estan dissenyats per suportar els rigors d'un estil de vida actiu. Ofereixen una resistència a l'aigua excepcional en ambients d'aigua dolça fins a una profunditat d'1.5 metres durant 30 minuts. Tant si esteu esquitxant a la piscina com si us trobeu amb una pluja inesperada, tingueu la seguretat que el vostre rellotge intel·ligent romandrà il·lès i preparat per a l'acció.