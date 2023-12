Nova informació publicada al robatori del municipi de Saginaw

By

Resum: la policia del municipi de Saginaw està buscant l'ajuda del públic per identificar un sospitós implicat en un robatori recent en una botiga local de Kroger. L'incident va passar el dilluns 4 de desembre al Kroger situat al carrer State. El sospitós, descrit com un home esvelt, es va acostar al taulell d'atenció al client i va demanar diners mentre indicava que tenia una pistola. Després de rebre l'efectiu, el sospitós va fugir del lloc en un Nissan Altima blanc amb danys al costat del passatger. La policia insta a qualsevol persona que tingui informació a contactar-hi.

Les autoritats del municipi de Saginaw han publicat nous detalls sobre el recent robatori a una botiga Kroger a State Street. El sospitós, que segueix sense identificar-se, va entrar a la botiga poc després de les 11:30 del matí del 4 de desembre i es va apropar al taulell d'atenció al client. Testimonis presencials van informar que el sospitós va amenaçar el personal amb una arma oculta, demanant accés a la caixa registradora.

El sospitós es descriu com un individu de complexió esvelta que porta una dessuadora amb caputxa blava, texans de colors clars i sabates blanques. Havia cobert la matrícula del seu Nissan Altima blanc amb un drap o un drap. En particular, es va descobrir que el vehicle tenia danys notables al costat del passatger davanter, així com una llanta que faltava o un pneumàtic de recanvi connectat a aquesta mateixa zona.

Les forces de l'ordre estan fent una petició pública d'ajuda per identificar el sospitós, i demanen a qualsevol persona amb informació rellevant que es presenti. Es recomana als residents que es posin en contacte amb el departament de policia del municipi de Saginaw per telèfon al 989-791-7226 o que es posin en contacte amb ells a través de la seva pàgina oficial de Facebook.

La investigació sobre aquest incident està en curs, amb les autoritats que reuneixen proves amb diligència i persegueixen pistes. El departament de policia espera que la publicació d'aquests nous detalls impulsi la comunitat a proporcionar informació vital que pugui ajudar a resoldre el cas.

