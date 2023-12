Noves funcions emocionants esperen als entrenadors al DLC Indigo Disk de Pokémon Scarlet i Violet

By

L'esperat DLC Indigo Disk per a Pokémon Scarlet i Violet aportarà una onada de noves funcions que sens dubte captivaran els entrenadors de la regió de Paldea. A diferència de la baixada de DLC anterior, que va oferir una experiència de recerca secundària breu però agradable, el disc Indigo sembla oferir una actualització més substancial del joc en general.

Els jugadors seran transportats a la Blueberry Academy de la regió d'Unova, on es retrobaran amb els estudiants d'intercanvi Carmine i Kieran, personatges coneguts del DLC anterior. El disc Indigo inclou el retorn dels pokémons inicials de totes les generacions anteriors i una àmplia selecció de monstres llegendaris que abans no estaven disponibles a Scarlet i Violet. A més, els entrenadors es trobaran amb un nou "Elite Four" en un magnífic terrari submarí dedicat a l'exploració.

Tot i que el tràiler no presenta cap pokémon nou, mostra dues funcions emocionants: la màquina de sincronització i habilitats millorades per als llegendaris pokémons. Un cop els jugadors han avançat a través de la història del disc Indigo, la màquina de sincronització els permet experimentar el món des de la perspectiva del seu pokémon posseint-los de manera efectiva. Com a pokémon sincronitzat, els entrenadors poden lluitar contra monstres salvatges i aventurar-se a l'entorn mentre el seu caràcter humà es manté immòbil.

La mecànica de vol introduïda al DLC proporciona una nova dimensió al joc. Els entrenadors ara poden volar completament al seu Koraidon o Miraidon, ampliant les possibilitats d'exploració a Scarlet i Violet. Per augmentar l'anticipació pel llançament d'Indigo Disk, Nintendo organitza regals de misteri i esdeveniments de raid. Els entrenadors tindran l'oportunitat d'afegir Dialga, Palkia, Darkrai i el brillant Lucario a les seves llistes. A més, hi haurà disponible una Master Ball gratuïta, que sens dubte serà útil.

El DLC Indigo Disk garanteix una experiència de joc immersiva, amb les seves característiques úniques i opcions de joc ampliades. Prepareu-vos per embarcar-vos en una nova aventura a la regió de Paldea mentre el DLC Indigo Disk de Pokémon Scarlet i Violet surti el vol el 14 de desembre.

Llegeix més a la història web: Noves funcions emocionants esperen als entrenadors al DLC Indigo Disk de Pokémon Scarlet i Violet