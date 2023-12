El nou tràiler revela addicions emocionants a l'expansió Pokémon Scarlet i Violet

Avui s'ha publicat un tràiler de l'esperada expansió de Pokémon Scarlet i Violet, titulat "The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk", abans del seu llançament previst el 14 de desembre de 2023. Tot i que els fans ja sabien sobre la introducció de el nou llegendari Pokémon Terapagos, el tràiler mostrava addicions encara més emocionants al joc.

Entre les sorpreses reservades als jugadors hi ha les aparicions dels Pokémon llegendaris favorits dels fans. El tràiler va revelar que Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo i Lunala aniran cap a Pokémon Scarlet i Violet. Això vol dir que els jugadors tindran l'oportunitat d'atrapar i entrenar aquestes estimades criatures llegendàries.

A més d'aquests llegendaris emblemàtics, també es va confirmar que molts altres Pokémon llegendaris tornaran al joc. Això inclou els ocells llegendaris originals, així com Entei, Suicine i Raikou. Els jugadors tindran l'oportunitat de trobar-se amb aquests Pokémon llegendaris completant missions dins de la nova àrea del joc, la Blueberry Academy.

Els jugadors no només tindran l'oportunitat d'atrapar aquestes poderoses criatures, sinó que també es beneficiaran dels coneixements i les històries d'un nou personatge anomenat Snacksworth. En completar Blueberry Quests (BBQ) al Terarium, els entrenadors poden guanyar aperitius de Snacksworth, que es poden utilitzar per trobar certs Pokémon llegendaris. Snacksworth també compartirà el seu ampli coneixement sobre aquests Pokémon i divertirà als entrenadors amb les seves històries heroiques.

Una altra característica interessant introduïda a l'expansió és el mode de sincronització. Aquesta nova mecànica de joc permet als jugadors veure el món a través dels ulls dels seus Pokémon preferits. Mitjançant l'ús de la màquina de sincronització, els jugadors poden experimentar el joc des d'una perspectiva única, submergint-se en el paper del seu estimat Pokémon.

A més, l'expansió recuperarà tots els Pokémon inicials anteriors, donant als jugadors l'oportunitat de triar i entrenar els seus inicials preferits de generacions anteriors.

Amb aquestes emocionants actualitzacions i addicions, l'expansió de Pokémon Scarlet i Violet promet oferir una experiència de joc millorada i immersiva per als entrenadors de tot el món. Els aficionats esperen impacients el llançament del joc per submergir-se en aquesta nova aventura.

