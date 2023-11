El disc Indigo: desencadenant noves aventures i reptes a Pokémon Scarlet i Violet

Embarcar-se en una nova aventura al món Pokémon és sempre emocionant, sobretot quan s'introdueixen noves expansions. És el cas de The Indigo Disk, el segon DLC molt esperat de Pokémon Scarlet i Violet. Com a DLC final del joc, els jugadors primer han de completar les històries principals de Scarlet i Violet, així com The Teal Mask, abans d'accedir a aquest nou contingut emocionant.

L'Indigo Disk porta els entrenadors a la captivadora Blueberry Academy, una escola germana de la coneguda Naranja Academy. Aquesta àrea totalment nova ofereix una gran quantitat d'experiències estimulants, des de retrobar-se amb vells amics fins a trobar entrenadors de cara fresca. Per si no fos prou, els jugadors també tindran l'oportunitat de lluitar contra aquests entrenadors i fins i tot de capturar espècies de Pokémon noves i familiars que recorren l'extens Terari de l'acadèmia.

El Terarium és una instal·lació impressionant dins de l'Acadèmia Blueberry, dissenyada per reproduir entorns diversos que van des de platges tropicals fins a tundras gelades. Aquest hàbitat vibrant acull una sorprenent varietat de Pokémon, inclosos els principiants de les generacions passades. El que fa que aquesta trobada sigui encara més emocionant és que aquests Pokémon es comporten de manera autònoma i no es limiten a les Poké Balls proporcionades pels professors. És una oportunitat per presenciar el seu comportament sota una llum completament diferent.

Però atrapar Pokémon és només el començament de l'aventura dins del Terarium. El disc Indigo no només introdueix noves evolucions i captiva Pokémon Paradox com Archuladon, Raging Bolt i Iron Crown. També dóna la benvinguda a una multitud de Pokémon que tornen, que s'estenen molt més enllà del retorn dels principiants més grans. Tot i que el nombre exacte segueix sent un misteri, tingueu la seguretat que capturar-los tots suposarà un repte formidable fins i tot per als entrenadors més dedicats.

No obstant això, és el mateix Terarium el que té un atractiu irresistible per a molts. Amb una escala impressionant i una atenció meticulosa als detalls, aquesta ubicació extensa ofereix infinites oportunitats d'exploració. Tot i que els detalls específics romanen en secret, la gran magnitud d'aquest entorn immersiu promet captivar els entrenadors de totes les franges.

Més enllà del captivador Terarium hi ha la part acadèmica de Blueberry Academy. Els formadors tindran l'oportunitat de fer classes, cadascun amb un enfocament pràctic de l'educació. Assistint a una part d'una classe celebrada al Terarium, em vaig trobar l'encàrrec de capturar un Pokémon Alola. Amb un Alolan Grimer i Alolan Exeggutor a la mà, vaig tornar triomfant, deixant els altres enrere amb els seus deures no desitjats.

Per descomptat, les batalles són una part integral de l'experiència Pokémon i Blueberry Academy afavoreix les batalles dobles. Això introdueix una capa addicional de presa de decisions tàctiques i de formació d'equips, assegurant que els entrenadors estiguin preparats per llançar dues Poké Ball sempre que s'enfrontin als entrenadors contraris. Les batalles en què vaig participar durant el meu temps amb The Indigo Disk van resultar ser memorables i desafiants, posant a prova constantment les meves habilitats de gestió d'equips, la comprensió dels enfrontaments de tipus i la selecció de moviments.

Un cop posades les bases, és hora de posar a prova la teva vàlua contra els Elite Four. Abans de desafiar directament als membres de l'Elite Four, els entrenadors han de completar una prova Elite, que recorda una cursa d'obstacles. En presenciar el judici d'Amarys, córrer a través dels anells aerotransportats amb Koraidon o Miraidon, em va recordar els emocionants obstacles de Spyro the Dragon. Aquest gir refrescant injecta emoció abans de cada batalla Elite Four, preparant l'escenari per a un intens combat Pokémon-on-Pokémon.

Tot i que no vaig sortir victoriós de la meva trobada amb Amarys, només va alimentar la meva determinació de tornar a The Indigo Disk. Amb més de 230 Pokémon nous per descobrir i capturar, el captivador Terarium per explorar i entrenadors formidables per desafiar, és segur que The Indigo Disk ofereix el contingut complet posterior al joc que els fans de Pokémon anhelen. Jo, per exemple, estic esperant amb impaciència la meva represa i ja m'he submergit de nou al món de Pokémon Scarlet. L'aventura continua, i les oportunitats són infinites.