La venda del Black Friday de Pokémon GO ofereix monedes de bonificació dobles per als entrenadors

Pokémon GO ha revelat recentment els detalls emocionants de la venda de Black Friday d'enguany. Els entrenadors tindran l'oportunitat de duplicar les seves PokéCoins de bonificació quan compren paquets de més de 20 dòlars USD a la botiga web oficial de Pokémon GO. Aquesta promoció exclusiva permet als jugadors adquirir PokéCoins fora de la botiga normal de l'aplicació mentre guanyen monedes addicionals com a recompensa per la seva compra.

Tot i que la notícia pot semblar atractiva, és important tenir en compte que les monedes de bonificació dobles no signifiquen rebre el doble de la mida del paquet pel mateix preu. En canvi, Niantic està duplicant les monedes de bonificació concedides per les compres fetes a través de la botiga web de Pokémon GO.

Per fer una mica de llum sobre els preus i les comparacions, hem examinat els costos del paquet disponibles a la botiga web habitual, botiga integrada a l'aplicació a Croàcia. Tingueu en compte que els preus poden variar segons la vostra regió a causa dels preus específics de la regió de Niantic.

En revisar els paquets disponibles, és evident que les ofertes de Black Friday ofereixen alguns avantatges per a compres de paquets més grans. Tanmateix, pot ser que no siguin tan notables com s'esperava. Quan es comparen els grans paquets de 2500 monedes, 5200 monedes i 14500 monedes, els paquets habituals de la botiga web resulten ser aproximadament un 7% més barats que els paquets del joc. Mentrestant, els paquets de Black Friday mostren un estalvi mitjà del 13.5% en comparació amb els paquets equivalents del joc.

En general, si opteu per aprofitar aquesta venda, podeu esperar estalviar entre un 12% i un 14.3%, depenent del paquet que opteu.

Tenint en compte aquestes troballes, és segur dir que aquestes ofertes de Black Friday poden no ser tan al·lucinants com alguns consumidors han arribat a preveure. Si no necessiteu PokéCoins amb urgència, potser seria convenient ometre aquesta venda. Tanmateix, si voleu fer una compra, assegureu-vos que no hi ha una diferència significativa de descomptes entre les mides de paquet que s'ofereixen.

FAQ:

P: Com es poden beneficiar els entrenadors de la venda de Black Friday de Pokémon GO?

R: Els entrenadors poden duplicar les seves PokéCoins de bonificació per compra en paquets superiors a 20 USD a través de la botiga web de Pokémon GO.

P: Els preus del paquet de Black Friday són els mateixos a nivell mundial?

R: No, Niantic utilitza preus específics de la regió, de manera que els preus poden variar segons el vostre país.

P: Com es comparen els paquets de Black Friday amb els de la botiga web habituals i els paquets des de l'aplicació?

R: Els paquets habituals de la botiga web són, de mitjana, un 7% més barats que els paquets del joc, mentre que els paquets de Black Friday ofereixen un estalvi d'un 13.5%.