Descobreix les ofertes més populars del Black Friday a Plugin Boutique!

Prepareu-vos per a les ofertes més emocionants del Black Friday en programari de producció musical! Plugin Boutique s'ha convertit en la destinació definitiva per a totes les principals marques de programari del sector. Amb grans descomptes en una àmplia gamma de productes, les ofertes del Black Friday d'enguany són millors que mai.

Si sou uns fans de les emulacions de sintetitzadors analògics vintage, no busqueu més! Plugin Boutique ofereix actualment un 50% de descompte en els títols clàssics d'Arturia i fins a un 59% de descompte en els mítics sintetitzadors suaus Korg. Experimenta el so vintage que t'agrada a una fracció del preu.

Però les ofertes no s'aturen aquí. Plugin Boutique també t'ha cobert quan es tracta d'equips foraborda vintage. Exploreu la seva col·lecció i trobeu fins a un 90% de descompte en complements d'Universal Audio, que recreen fidelment els sons de l'equip d'estudi més emblemàtic que s'ha fet mai. Afegiu aquest toc professional a les vostres pistes sense trencar el banc.

Per a aquells que busquen els últims avenços del programari, Plugin Boutique ofereix un increïble 75% de descompte en productes iZotope i Heavyocity. Augmenteu les vostres habilitats de disseny de so i barreja d'àudio amb eines i efectes líders en el sector. A més, no us perdeu l'oportunitat d'agafar el programari Native Instruments i Antares a la meitat del preu habitual.

Per què perdre el temps buscant ofertes en altres llocs? Plugin Boutique ha seleccionat una selecció impressionant de les millors ofertes de complements de Black Friday només per a tu. Des de clàssics vintage fins a programari d'avantguarda, hi ha alguna cosa per a cada productor musical.

Consulteu les nostres millors opcions a continuació i aneu a la nostra pàgina de vendes de programari de Black Friday per obtenir ofertes encara més sorprenents. No us ho perdeu: actualitzeu la configuració del vostre estudi avui!

Preguntes freqüents

Què és Plugin Boutique?

Plugin Boutique és una botiga en línia que ofereix una àmplia gamma de programari de producció musical, instruments virtuals i connectors d'àudio.

Com puc beneficiar-me de les ofertes del Black Friday a Plugin Boutique?

Durant el Black Friday, Plugin Boutique ofereix importants descomptes en diversos productes de programari, que us permeten estalviar diners en les vostres compres de producció musical.

Puc trobar ofertes de programari antic i modern a Plugin Boutique?

Absolutament! Plugin Boutique ofereix ofertes d'emulacions de sintetitzadors analògics d'època, així com els últims avenços de programari, per satisfer les necessitats de tots els productors de música.

On puc trobar més informació sobre les ofertes de Black Friday de Plugin Boutique?

Podeu trobar més informació sobre les ofertes del Black Friday de Plugin Boutique al seu lloc web oficial: www.pluginboutique.com