PlayStation Portal: una experiència de segona pantalla per a PS5

Esteu buscant una nova manera de millorar la vostra experiència de joc a PlayStation 5? No busqueu més que el portal de PlayStation. Aquest innovador dispositiu s'ha convertit ràpidament en un element imprescindible per als fans de PlayStation, oferint una segona solució de pantalla que us permet jugar als vostres jocs preferits des de la comoditat del vostre sofà o llit.

Tot i que la reacció inicial al portal de PlayStation pot haver estat lleu, els nivells limitats d'estocs han creat un frenesí entre els jugadors, i ara tothom està desitjant posar-ne la mà. La nostra revisió del dispositiu li dóna una sòlida qualificació de 8/10, destacant la seva utilitat com a segon company de pantalla per a la PS5. Tanmateix, val la pena assenyalar que la manca de Bluetooth i d'un navegador d'Internet limita la seva funcionalitat fora de casa.

Però no tinguis por, perquè Sony ha confirmat que el PlayStation Portal tornarà a estar en estoc al Regne Unit a partir del 22 de novembre. Aquesta notícia ha donat alleujament a aquells que esperaven impacients la seva disponibilitat. Per obtenir actualitzacions sobre la disponibilitat d'estocs, assegureu-vos de seguir @IGNUKDeals a Twitter.

Aleshores, què és exactament el PlayStation Portal i com millora la vostra experiència de joc? El PlayStation Portal, amb un preu de 199.99 £ RRP, és un dispositiu de segona pantalla dedicat a la PS5. Et permet continuar amb la teva sessió de joc sense problemes, fins i tot quan el televisor està sent utilitzat per una altra persona. Tant si esteu descansant al sofà com si us relaxeu al llit, aquest dispositiu compacte i portàtil us garanteix que mai no us perdeu les vostres aventures de joc.

A mesura que s'acosta la temporada de vacances, el portal de PlayStation s'ha convertit en una opció popular per a aquells que recentment han invertit en una PS5. La seva versatilitat i comoditat el converteixen en un complement perfecte per a la teva nova consola brillant. Agafeu-ne un ara per maximitzar el vostre gaudi de joc aquestes festes.

Preguntes freqüents

Quin és el preu del PlayStation Portal?

El portal de PlayStation té un preu de 199.99 £ RRP al Regne Unit.

Quan tornarà a estar disponible el PlayStation Portal?

Sony ha confirmat que el PlayStation Portal tornarà a estar en estoc al Regne Unit a partir del 22 de novembre.

El PlayStation Portal té Bluetooth i un navegador d'Internet?

No, el PlayStation Portal no té Bluetooth ni navegador d'Internet, la qual cosa limita el seu ús fora de casa.

On puc comprar el PlayStation Portal?

Pots comprar el portal de PlayStation a diferents botigues al Regne Unit. Estigueu atents a les actualitzacions d'estoc de @IGNUKDeals a Twitter per obtenir la informació més recent.