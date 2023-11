Sony afegeix un joc polèmic al catàleg de PlayStation Plus

Sony s'ha enfrontat recentment a crítiques pels títols poc brillants afegits al seu servei PlayStation Plus durant els últims mesos. Tanmateix, la companyia sembla haver fet un pas agosarat en incloure el joc molt debatut, El Senyor dels Anells: Gollum, al seu catàleg per al 2023.

La decisió ha provocat reaccions diverses entre els jugadors. Mentre que alguns estan decebuts amb l'addició, d'altres troben humor en l'elecció controvertida. Llançat fa només uns mesos al maig, El Senyor dels Anells: Gollum no va impressionar els jugadors amb les seves missions poc destacables, les seves imatges poc inspiradores i el joc repetitiu. No és sorprenent, actualment té una qualificació "majoritàriament negativa" a Steam.

Les crítiques al voltant del joc van ser tan dures que fins i tot el seu desenvolupador, Daedalic Entertainment, es va sentir obligat a publicar una declaració per disculpar-se per les deficiències. Poc després del llançament del joc, l'estudi de desenvolupament es va enfrontar al tancament i va decidir centrar-se en la publicació.

Amb els concursants del Joc de l'Any 2023 escalfant l'escena dels jocs, és poc probable que El Senyor dels Anells: Gollum rebi cap reconeixement. El seu rendiment poc brillant i la seva recepció negativa el converteixen en una incorporació poc destacable al catàleg de PlayStation Plus.

En notícies relacionades, els jugadors poden esperar un proper joc d'aventures anomenat Lord of the Rings: Tales of the Shire. Combinant elements de títols populars com Stardew Valley i l'estimat univers de la Terra Mitjana, s'espera que aquest joc surti el 2024. Amb sort, oferirà una experiència més captivadora i agradable per als fans de la franquícia El Senyor dels Anells.

Preguntes freqüents

1. Quina és la valoració de El Senyor dels Anells: Gollum?

El Senyor dels Anells: Gollum actualment té una qualificació "majoritàriament negativa" a Steam.

2. Hi va haver alguna controvèrsia al voltant de l'estrena de El Senyor dels Anells: Gollum?

Sí, el joc va rebre crítiques per les seves missions poc imaginatives, entorns insípids, gràfics pobres i joc repetitiu. El desenvolupador, Daedalic Entertainment, fins i tot va demanar disculpes per les deficiències del joc.

3. Què poden esperar els jugadors del Senyor dels Anells: Tales of the Shire?

El Senyor dels Anells: Tales of the Shire és un proper joc d'aventures que combina elements de Stardew Valley i l'univers de la Terra Mitjana. S'estrenarà el 2024, oferint als fans una experiència de joc única.