Noves oportunitats presentades amb el planetari millorat de SUNY Oswego

El Planetari Shineman de SUNY Oswego ha sofert recentment actualitzacions i renovacions importants, que han donat com a resultat una tecnologia ampliada, una facilitat d'ús millorada i oportunitats d'aprenentatge millorades per als estudiants que cursen el menor d'astronomia. El procés d'actualització, que va començar fa més d'un any, tenia com a objectiu abordar les limitacions del programari anterior del planetari, Starry Night.

Sota la guia de Natalia Lewandowska, directora del planetari i professora assistent de física de SUNY Oswego, el viatge d'actualització va començar amb una visita a un taller a Chadds Ford, Pennsilvània. El taller va revelar que l'empresa darrere de Starry Night, Spitz Inc., havia estat adquirida per Cosm, una altra empresa de planetaris, la qual cosa va provocar la interrupció de Starry Night i la introducció d'un sistema de programari nou i millorat anomenat Digistar.

Gràcies a una generosa subvenció del Shineman Endowed Fund, les actualitzacions del planetari van incloure no només programari nou, sinó també el maquinari informàtic necessari i iteracions actualitzades de Windows. Lewandowska va explicar que tot el planetari ara funciona amb dos ordinadors recentment substituïts amb Digistar 7.

L'adopció de Digistar 7 reflecteix l'evolució ràpida de la tecnologia. Les seves actualitzacions contínues ofereixen noves funcions i capacitats, inclosa la possibilitat de connectar el planetari a Internet per primera vegada. Aquesta connectivitat permet als tècnics de Spitz Inc. resoldre qualsevol problema o fallada de manera remota accedint al programari del planetari en línia.

La connexió en línia també facilita la col·laboració i la sofisticació en la creació d'espectacles de planetari. Digistar 7 proporciona accés a una base de dades basada en núvol d'actius creats per la comunitat i dades astronòmiques internacionals actualitzades, permetent presentacions dinàmiques i innovadores. Els estudiants ara poden presenciar la Via Làctia en diversos espectres de llum, com ara els raigs gamma, que permeten una comprensió més immersiva i completa dels fenòmens celestes.

Aquests avenços han provocat el desenvolupament de noves oportunitats d'aprenentatge per als estudiants de SUNY Oswego. Els plans per introduir un curs de planetari a la tardor de l'any vinent permetran als estudiants aprendre les complexitats de crear els seus propis espectacles. Aquest curs serà especialment beneficiós per a aquells que cursen un menor en astronomia.

Els planetaris SUNY Oswego han mantingut un llegat de servei a la comunitat universitària des de la dècada de 1960. En adoptar la tecnologia d'avantguarda i fomentar la col·laboració entre els entusiastes de l'astrofísica, el Planetari Shineman actualitzat continua amb aquesta tradició alhora que impulsa els estudiants a noves fronteres emocionants de l'exploració astronòmica.

