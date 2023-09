El primer experiment de producció d'oxigen a Mart arriba amb èxit

El primer experiment per produir oxigen a Mart, anomenat MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ha conclòs amb èxit després de superar els objectius inicials de la NASA. Aquest assoliment de la fita podria proporcionar informació valuosa per a futures missions tripulades al planeta vermell.

MOXIE, un dispositiu de la mida d'un microones situat al rover Perseverance, va començar el seu funcionament fa més de dos anys poc després de l'aterratge del rover a Mart. El seu propòsit era generar oxigen convertint l'abundant diòxid de carboni del planeta en aire respirable.

Al llarg de l'experiment, MOXIE va produir un total de 122 grams d'oxigen, equivalent a la quantitat que respira un gos petit en 10 hores. En el seu punt àlgid, l'instrument va generar 12 grams d'oxigen per hora amb un nivell de puresa del 98% o superior, cosa que va superar les expectatives de la NASA. El 7 d'agost, MOXIE va completar la seva 16a i última operació, complint amb tots els seus requisits.

Les implicacions de l'èxit de MOXIE són importants. Amb l'atmosfera marciana formada per un 96% de diòxid de carboni, convertir-la en oxigen podria ser vital per mantenir la vida humana al planeta. A més, tecnologia com MOXIE podria ser fonamental per donar suport a futures missions d'exploració proporcionant aire respirable i servint com a font de propulsor de coets per als viatges de tornada a la Terra.

Transportar grans quantitats d'oxigen i propulsor de coets de la Terra a Mart és un esforç difícil i costós. El desenvolupament de tecnologia que permeti als astronautes extreure i utilitzar recursos del seu entorn simplificaria enormement aquestes missions i crearia més espai per a subministraments essencials.

Tot i que MOXIE ha obert el camí per a l'extracció d'oxigen a Mart, hi ha molt més per explorar. El següent pas consisteix a provar altres tecnologies, com ara eines i materials d'hàbitat, que poden millorar encara més les capacitats d'exploració. Les lliçons apreses de MOXIE ajudaran en el desenvolupament d'un sistema a gran escala que inclogui un generador d'oxigen capaç de liquar i emmagatzemar l'oxigen.

Aquest assoliment innovador ens acosta un pas més a un futur on els astronautes puguin viure i treballar de manera sostenible a Mart utilitzant recursos locals. Amb els continus avenços en la tecnologia espacial, l'exploració humana del planeta vermell s'està convertint en una realitat més tangible.

Definicions:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, un dispositiu del rover Perseverance dissenyat per convertir el diòxid de carboni en oxigen a Mart.

– Perseverance rover: un rover robòtic a Mart, operat per la NASA, per explorar la superfície i recollir dades.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, agència espacial dels Estats Units.

