Nou article: Promoció de la igualtat de gènere en la indústria del videojoc

La indústria dels videojocs ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis, amb personatges emblemàtics com Zelda, Lara Croft, Princess Peach i Samus Aran captivant jugadors de tot el món. Tanmateix, malgrat els avenços aconseguits, és descoratjador veure que alguns encara mantenen la creença que aquesta indústria està dominada pels homes. Una controvèrsia recent relacionada amb PC Gamer posa de manifest el problema actual de les dones que es passen per alt i estan subrepresentades als jocs.

PC Gamer va publicar una edició de la revista que commemorava els seus 30 anys d'existència, amb entrevistes amb antics editors i empleats. Tanmateix, els lectors aviat es van adonar de l'absència de dones que havien treballat a la publicació durant les últimes tres dècades. És comprensible que les dones de la comunitat de jocs van expressar la seva decepció en línia, buscant suport i solidaritat entre elles. L'editor en cap de PC Gamer, Phil Savage, va reconèixer l'error i va demanar disculpes, reconeixent la representació desproporcionada de les dones als mitjans de joc.

Malauradament, aquests incidents no són aïllats. La indústria dels videojocs ha estat criticada durant molt de temps per la seva manca de diversitat de gènere. Segons una enquesta recent, el 61 per cent de la força de treball dels videojocs és masculina, mentre que el 79 per cent dels protagonistes dels videojocs són homes. A més, sovint les dones són excloses dels grans esdeveniments i aparadors de la indústria, perpetuant encara més l'entorn dominat pels homes.

Aleshores, quina és la solució? Dones com la desenvolupadora de videojocs i defensora de la diversitat Jay Justice argumenten que és crucial que els homes, que s'han beneficiat d'un sistema injust, prenguin un paper actiu en la promoció de la igualtat de gènere. Això inclou pronunciar-se quan són testimonis de l'exclusió de gèneres marginats, advocar per la igualtat salarial i recomanar dones qualificades i individus no binaris per obtenir oportunitats. La discriminació s'ha de desafiar i desmantellar activament, però requereix l'esforç col·lectiu de tota la indústria.

Les empreses també han de fer més que emetre declaracions vagues. SailorTabbyCat, professional de relacions públiques i streamer de Twitch, subratlla la importància de prendre accions tangibles per abordar els reptes als quals s'enfronten les dones i els individus no binaris, especialment els de comunitats marginades. Cal crear un entorn acollidor i inclusiu que fomenti els seus talents i contribucions.

Com a dona periodista de jocs, he estat testimoni dels obstacles als quals s'enfronten les dones de primera mà. Tot i que alguns companys homes tenen bones intencions, cal fer més. Entrar en aquest espai històricament dominat per homes requereix fer una mica de soroll i desafiar l'statu quo. La indústria ha de buscar activament incloure dones en panells, estudis i llistes notables, donant-los el reconeixement i les oportunitats que es mereixen.

Promoure la igualtat de gènere en la indústria dels videojocs requereix un esforç col·lectiu. És hora que la indústria reconegui les valuoses contribucions que fan les dones i s'asseguri que tinguin la mateixa oportunitat per mostrar el seu talent. Treballem junts per construir una comunitat de jocs més inclusiva i diversa que incorpori la creativitat i les habilitats de totes les persones, independentment del seu gènere.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Per què és important la igualtat de gènere en la indústria dels videojocs?

La igualtat de gènere és crucial a la indústria dels videojocs per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats de treballar i prosperar al camp. Fomenta la diversitat de perspectives, idees i creativitat, donant lloc a jocs més inclusius i representatius. També permet una comunitat de jocs més acollidora i diversa, on els jugadors de tots els orígens se sentin vists i inclosos.

2. Com poden els homes donar suport a la igualtat de gènere en els jocs?

Els homes poden donar suport a la igualtat de gènere en els jocs parlant contra l'exclusió i la infrarepresentació, defensant la igualtat salarial i d'oportunitats i recomanant i promovent activament dones qualificades i individus no binaris. És important reconèixer els biaixos sistèmics i treballar activament per desmuntar-los.

3. Quines accions poden dur a terme les empreses per promoure la igualtat de gènere?

Les empreses poden prendre accions tangibles per promoure la igualtat de gènere creant polítiques i pràctiques inclusives, diversificant la seva força de treball i garantint la igualtat d'oportunitats per a l'ascens professional. També haurien de buscar activament veus diverses per a panells, entrevistes i presentacions, i proporcionar un entorn segur i de suport perquè les dones i els individus no binaris prosperin.

4. Com pot contribuir la comunitat de videojocs a promoure la igualtat de gènere?

La comunitat de videojocs pot contribuir a promoure la igualtat de gènere donant suport i amplificant les veus de les dones i dels individus no binaris, desafiant els comportaments masclistes i misògins i creant espais inclusius on tothom se senti respectat i valorat. Les comunitats de joc haurien de treballar activament per desmuntar els estereotips i els biaixos de gènere que hi ha a la comunitat.