Uneix-te a la segona beta tancada de PAYDAY 2 a Xbox Series X|S

La segona beta tancada de PAYDAY 3 ja està oberta a tots els Xbox Insiders a Xbox Series X|S. Des d'ara i fins al dilluns 11 de setembre a les 1:00 a.m. PT, els jugadors poden participar a la beta i ajudar a provar l'estrès dels servidors.

Els desenvolupadors de Starbreeze Studio busquen recollir comentaris valuosos i proves d'estrès dels seus servidors durant aquesta fase beta. Han suggerit horaris concrets perquè els jugadors es reuneixin i juguin:

– Divendres 8 de setembre a les 4:00 PT

– Diumenge 10 de setembre a les 9:00 PT

PAYDAY 3 porta els jugadors de nou a la vida del crim com a membres de la famosa Payday Gang. Anys després d'acabar el seu regnat de terror, la tripulació es veu obligada a retirar-se per fer front a una nova amenaça.

És important tenir en compte que aquesta beta tancada forma part del procés de desenvolupament del joc i pot tenir alguns problemes. El joc pot ser inestable i podria fallar, ja que els desenvolupadors estan provant les capacitats de la seva infraestructura. Els jugadors també poden experimentar temps de matchmaking lents o desconnexions. A més, la progressió a la versió beta no es desarà ni es transferirà al joc final.

Per participar a la beta tancada, els usuaris de Xbox Series X|S han d'iniciar sessió a la seva consola i iniciar l'aplicació Xbox Insider Hub. Des d'allà, poden anar a Previsualitzacions i seleccionar PAYDAY 3 - Beta per unir-se. Hi ha espai limitat disponible per ordre d'arribada, de manera que es recomana als jugadors que s'hi uneixin el més aviat possible.

Si els jugadors troben algun problema durant la versió beta, poden informar-ne mitjançant la funció "Informa d'un problema" del seu controlador Xbox. Aquest comentari ajudarà els desenvolupadors a millorar el joc i solucionar qualsevol problema.

Per obtenir més informació sobre la beta, els jugadors poden visitar el lloc web de PAYDAY 3. També poden seguir el compte de Twitter de Xbox Insider i consultar el subreddit de Xbox Insider per obtenir actualitzacions i anuncis.

