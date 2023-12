Els estudiants es beneficien del nou enfocament del calendari escolar

En un esforç per millorar l'assistència dels estudiants i minimitzar la interrupció del temps d'instrucció, el districte escolar del comtat de Pasco a Florida ha implementat un nou enfocament al calendari escolar per al curs 2024-25. En lloc de l'horari tradicional d'una setmana escolar de cinc dies, el districte oferirà caps de setmana de quatre dies durant tot l'any, juntament amb els descansos festius existents.

La decisió d'introduir aquestes "mini pauses" va ser motivada per la preocupació que les famílies sovint prenen vacances durant els dies lectius, cosa que provoca les absències dels estudiants. En oferir opcions addicionals per planificar les vacances, el districte espera animar les famílies a programar viatges durant aquests caps de setmana llargs designats, reduint el nombre d'absències durant els dies escolars habituals.

La taxa d'absència diària mitjana del districte se situa actualment al voltant del 5%, i l'absentisme crònic ha anat en augment. L'objectiu del nou calendari és combatre aquests problemes prioritzant l'assistència i augmentant el temps d'instrucció dels estudiants. Malgrat la setmana més curta, el districte assegura que el calendari revisat encara oferirà més minuts de classe que l'any en curs.

Per satisfer encara més les necessitats tant dels estudiants com dels professors, el districte també ha fet altres ajustaments al calendari. S'han eliminat quatre mitges jornades del primer semestre per oferir una jornada completa de formació del professorat. A més, el districte no programarà dies específics de recuperació d'huracà, la qual cosa permetrà flexibilitat a l'hora d'acomodar el temps d'instrucció perdut.

El curs escolar es va estructurar acuradament per maximitzar el temps d'ensenyament abans que s'obri la finestra de proves estatals al maig. En començar a la data permesa més aviat d'acord amb la llei estatal, el districte pretén aprofitar al màxim el temps disponible per preparar els estudiants per a avaluacions importants.

El districte escolar del comtat de Pasco es compromet a explorar maneres innovadores de millorar l'assistència dels estudiants i el temps d'instrucció. Amb la implementació d'aquests canvis al calendari escolar, el districte espera millorar els resultats dels estudiants i crear un entorn d'aprenentatge més eficaç.