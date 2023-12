Game Awards posa el focus a les preocupacions de SAG-AFTRA

Els membres de SAG-AFTRA i els Game Workers de SoCal estan utilitzant la plataforma dels Game Awards d'enguany per conscienciar sobre els principals problemes als quals s'enfronta la divisió de mitjans interactius del gremi. Tot i que de moment no estan fent piquetes ni vaga, una vaga continua sent una possibilitat ja que les negociacions per a un nou contracte amb productors de videojocs s'han estancat. Les tres qüestions bàsiques en què se centra SAG-AFTRA són els augments salarials, les necessitats de seguretat per als intèrprets del moviment i les proteccions ètiques de la IA.

Pel que fa a la IA, SAG-AFTRA no demana una prohibició total, sinó més aviat transparència, un consentiment informat adequat i una compensació justa quan s'utilitza la IA per crear actuacions que realment no van ser realitzades per actors humans. Aquesta sol·licitud es considera raonable i col·laborativa, amb la intenció d'evitar l'explotació d'intèrprets professionals sense deixar de seguir els avenços tecnològics.

El problema de la IA no es limita als actors de veu dels videojocs, sinó que té implicacions per a tota la indústria. No obstant això, els actors de veu són l'única professió de la indústria dels videojocs actualment sindicalitzada, cosa que els facilita la defensa col·lectiva de marcs que beneficiïn tota la plantilla.

A més de les seves preocupacions per la IA, SAG-AFTRA també es solidaritza amb els desenvolupadors de jocs que han viscut un "any increïblement devastador" marcat per acomiadaments i denúncies de llocs de treball tòxics. Tant els actors com els desenvolupadors comparteixen un objectiu comú de benestar i sostenibilitat en el seu treball.

A mesura que els Game Awards celebren els èxits de la indústria, SAG-AFTRA subratlla la importància de debatre i abordar aquestes necessitats bàsiques per garantir que les persones darrere dels jocs estiguin adequadament protegits. Quan els éssers humans prosperen a la indústria, això condueix a la creació de jocs més fantàstics perquè tothom pugui gaudir.

Mentre les negociacions continuen en curs, SAG-AFTRA veu els Game Awards com una oportunitat per cridar l'atenció sobre aquests problemes crítics i per defensar els drets d'aquells que aporten el seu talent i esforç a la indústria del joc.