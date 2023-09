Reconsiderant l'objectiu dels 10,000 passos: nova investigació sobre el recompte de passos i la salut

Fa un any, l'escriptori Well+Being de The Washington Post va començar la seva missió de proporcionar consells basats en la ciència per a una salut òptima. Amb un enfocament a nodrir el cos, la ment i les relacions, l'escriptori ha volgut capacitar els lectors per prendre decisions informades sobre la seva salut. Com a celebració d'aquesta fita, s'ha elaborat una selecció dels seus millors consells per viure bé cada dia.

Un d'aquests consells desafia la idea que 10,000 passos al dia són l'estàndard daurat per a l'activitat física. Gretchen Reynolds, la columnista darrere de "Your Move", suggereix que no hi ha res de màgic en aquest número en concret. Les noves investigacions indiquen que per a persones menors de 60 anys, els majors beneficis es poden obtenir amb un recompte diari de passos que oscil·la entre uns 8,000 i 10,000. Per als majors de 60 anys, el llindar era lleugerament inferior, amb el punt dolç per a la reducció del risc de mortalitat que va caure entre 6,000 i 8,000 passos.

A la llum d'aquesta revelació, Well+Being ofereix set consells per a comptadors de passos. Aquests consells tenen com a objectiu ajudar les persones a fer un seguiment eficaç dels seus passos i a incorporar més activitat física a la seva vida diària. Els suggeriments inclouen establir objectius assolibles, augmentar gradualment el nombre de passos i utilitzar tecnologia com ara podòmetres o rastrejadors de fitness. Seguint aquestes recomanacions, les persones poden optimitzar el seu benestar físic sense sentir-se aclaparats per un objectiu de recompte de passos elevat.

És important recordar que el benestar engloba més que la salut física. En prioritzar el benestar holístic i prendre decisions informades basades en l'evidència científica, les persones poden portar vides satisfactòries i equilibrades. L'escriptori Well+Being de The Washington Post continua oferint articles i consells per ajudar els lectors a assolir aquest objectiu.

font:

The Washington Post: escriptori de benestar+estar