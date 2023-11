Noves perspectives sobre la novel·la Orbital de Samantha Harvey

By

L'última novel·la de Samantha Harvey, "Orbital", porta els lectors a un viatge introspectiu al paisatge interior de sis astronautes que observen la Terra des de l'Estació Espacial Internacional. Mentre que les novel·les anteriors de Harvey han explorat la naturalesa de l'existència a través de diferents escenaris i personatges, "Orbital" porta aquesta exploració a la seva conclusió lògica submergint els protagonistes en les profunditats de l'espai. La novel·la desafia els lectors a reflexionar sobre les maneres en què el temps, la memòria i la percepció configuren la nostra comprensió del món.

A diferència de les narracions espacials tradicionals que se centren en les interaccions humanes dramàtiques, "Orbital" aprofundeix en les relacions individuals dels astronautes amb el planeta que observen. Cada personatge contempla la seva connexió amb la Terra mentre lluita amb la profunda solitud i la intimitat que comporta viure a l'espai. Harvey captura magistralment les extraordinàries condicions de la seva existència, pintant una imatge vívida de la vida en òrbita on el temps es destrueix i les sortides i postes de sol es barregen en un cicle continu.

Enmig de les impressionants vistes de la Terra, els astronautes s'enfronten al seu propòsit i a les implicacions ètiques de la seva missió. Les seves observacions els porten a presenciar els efectes devastadors del canvi climàtic, des dels súper tifons que s'apropen a les Filipines fins a la devastació causada per la invasió dels mars i la desforestació. El retrat de Harvey emfatitza la naturalesa inherentment política de la seva experiència, destacant l'impacte dels desitjos i accions humans al planeta.

A través d'imatges potents, Harvey connecta el viatge dels astronautes amb moments emblemàtics de la història. Al·ludeix a la famosa fotografia feta per Michael Collins durant la missió lunar de 1969, destacant la idea que tots els éssers humans excepte el fotògraf estaven presents en aquesta imatge. Una altra imatge recurrent és el quadre de Velázquez, “Las Meninas”, que planteja preguntes sobre la percepció i la relació entre el subjecte i l'espectador. En entrellaçar aquestes referències, Harvey convida els lectors a contemplar l'abast, la fragilitat i la dependència de la humanitat a la Terra.

"Orbital" és una novel·la profundament reflexiva que explora l'experiència humana a la immensitat de l'espai. Les descripcions líriques de Harvey i les indagacions filosòfiques sobre l'existència ofereixen als lectors una nova perspectiva sobre el nostre lloc al cosmos. És un assoliment extraordinari que captiva i desafia a mesura que teixeix les complexitats de l'existència humana i la nostra profunda connexió amb aquest planeta extraordinari.

