Orange Pi presenta l'Orange Pi Zero 2W: una alternativa plena de potència a Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi ha presentat la seva darrera oferta, l'Orange Pi Zero 2W, que promet oferir un rendiment millorat i una major memòria en comparació amb els seus competidors. L'Orange Pi Zero 2W està alimentat per un processador Allwinner H618 de quatre nuclis Cortex-A53, el que el converteix en una opció robusta per a una sèrie d'aplicacions, com ara caixes de TV, dispositius de càmeres de pantalla intel·ligents, cases intel·ligents, passarel·les intel·ligents i Internet de les coses. (IoT).

L'Orange Pi Zero 2W s'inspira en el Raspberry Pi Zero 2 W, que es va llançar l'octubre de 2021 com a successor de major rendiment del Raspberry Pi Zero original. De manera similar al seu homòleg Raspberry, l'Orange Pi Zero 2W inclou un processador Arm Cortex-A53 de quatre nuclis, però ofereix una velocitat de rellotge de fins a 1.5 GHz, cosa que el fa un 50% més ràpid que el Raspberry Pi Zero 2 W a velocitats d'estoc. A més, compta amb un processador gràfic Arm Mali G31-MP2 amb suport per a OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1.

Un dels principals avantatges de l'Orange Pi Zero 2W és la seva capacitat de memòria. Els usuaris poden triar entre 1 GB, 1.5 GB, 2 GB o 4 GB de RAM, que és el doble del mínim i fins a vuit vegades el màxim disponible al Raspberry Pi Zero 2W. La placa també inclou 16 MB de memòria flaix SPI i una ranura microSD per a l'emmagatzematge principal.

Les característiques clau de l'Orange Pi Zero 2W inclouen un port mini-HDMI 2.0 amb suport 4k60, dos ports USB 2.0 tipus C (un per a l'alimentació i un per a dispositius) i una capçalera GPIO de 40 pins sense poblar. També incorpora connectivitat Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0/BLE.

Pel que fa a les capacitats d'expansió, l'Orange Pi Zero 2W ofereix una interfície d'expansió personalitzada de 24 pins, que inclou dos carrils USB 2.0, una connexió Ethernet 10/100, suport d'àudio i vídeo analògic, un receptor d'infrarojos i connexions per a l'alimentació i l'usuari. -botons definits. Tot i que no hi ha cap connector d'interfície sèrie de càmera (CSI) com el Raspberry Pi Zero 2 W, l'Orange Pi ofereix connectivitat USB 2.0 com a alternativa per al suport de la càmera.

La compatibilitat de programari inclou Android 12, Debian 11 i 12, Ubuntu 20.04 i 22.04, així com el sistema operatiu Orange Pi basat en Arch Linux de la companyia.

L'Orange Pi Zero 2W està disponible per a la compra a la botiga AliExpress d'Orange Pi, amb preus que van des dels 12.90 dòlars per al model de RAM d'1 GB fins als 23 dòlars per a la variant de 4 GB. A més, els paquets que inclouen una placa d'expansió amb àudio analògic, ports USB 2.0 de mida completa, un port Ethernet, botons i un receptor d'infrarojos comencen a 17.80 dòlars, sense incloure els costos d'enviament.

En general, l'Orange Pi Zero 2W és una alternativa competitiva al Raspberry Pi Zero 2 W, que ofereix un rendiment millorat, àmplies opcions de memòria i una àmplia gamma de funcions de connectivitat, el que el converteix en una opció adequada per a diverses aplicacions domèstiques i IoT intel·ligents.

Fonts:

– Taronja Pi

- AliExpress