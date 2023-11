Oppo presenta ColorOS 14: una nova era en sistemes operatius per a telèfons intel·ligents

Oppo, un fabricant líder de telèfons intel·ligents xinès, ha anunciat oficialment el llançament global de ColorOS 14, un sistema operatiu d'avantguarda basat en Android 14. Aquesta actualització molt esperada aporta multitud de canvis i introdueix noves funcions que pretenen revolucionar l'experiència de l'usuari.

Un dels aspectes més destacats de ColorOS 14 és el disseny Aquamorphic actualitzat. A partir de l'èxit del llenguatge de disseny de ColorOS 13, Oppo ha optimitzat aquesta funció amb nous efectes de so, sistemes de color i elements interactius. Els usuaris poden esperar una experiència de telèfon intel·ligent millorada amb deu conjunts de tons de trucada amb temàtica Aquamorphic per a trucades, alarmes i notificacions. A més, s'han inclòs set dissenys globals de so d'IU per oferir una experiència d'àudio captivadora a tots els dispositius Oppo.

La introducció d'un sistema de coloració Aquamorphic actualitzat és una altra incorporació destacable a ColorOS 14. Aquesta característica innovadora s'adapta a l'estat, el temps i el contingut de la pantalla del telèfon intel·ligent. Mitjançant la integració de formes habituals d'interacció en bombolles, càpsules i panells expansibles, Oppo permet que la informació flueixi perfectament i es fusioni sense esforç amb una pertorbació mínima, proporcionant així una interfície d'usuari intuïtiva.

ColorOS 14 també posa un gran èmfasi en la sostenibilitat i la consciència ambiental. La nova pantalla GO Green Always-On augmenta la conscienciació sobre el canvi climàtic i fomenta la protecció del medi ambient. A més, Oppo ha incorporat múltiples funcions basades en IA al programari més recent. La funció Smart Touch impulsada per IA permet als usuaris seleccionar i consolidar diversos tipus de contingut, com ara text, imatges i vídeos, en una sola nota de manera ràpida i senzilla.

Per millorar la productivitat, el nou Dock de fitxers a la barra lateral intel·ligent permet compartir contingut sense problemes entre aplicacions amb pantalla dividida, finestres flotants o el propi Dock. El Dock de fitxers emmagatzema automàticament contingut i garanteix la sincronització entre diferents dispositius, com ara telèfons intel·ligents i tauletes.

A més, ColorOS 14 introdueix Smart Image Matting, una característica innovadora que permet als usuaris retallar diversos temes d'una sola imatge o vídeo en pausa. Els usuaris poden editar aquests retalls a File Pocket, File Dock i el mode de pantalla dividida, així com compartir-los amb els amics o utilitzar-los per personalitzar fons de pantalla i pòsters.

A més, el Trinity Engine de ColorOS 14 optimitza el rendiment del telèfon intel·ligent mitjançant la gestió eficient dels recursos informàtics, la memòria i l'emmagatzematge. Amb la ROM Vitalization, la RAM Vitalization i la CPU Vitalization, els usuaris poden gaudir d'una experiència més suau i estable.

Finalment, ColorOS 14 integra les capacitats avançades de privadesa d'Android 14 i introdueix una característica innovadora anomenada Picture Keeper. Aquesta funció evita que les aplicacions facin un ús indegut dels permisos per a les fotos i els vídeos dels usuaris, ja que requereixen accés cada vegada que s'activa la nova gestió de permisos.

Amb el llançament global de ColorOS 14, Oppo continua demostrant el seu compromís amb la innovació i el disseny centrat en l'usuari. Amb les seves característiques úniques i l'èmfasi en la sostenibilitat i la protecció de la privadesa, ColorOS 14 marca una nova era en els sistemes operatius de telèfons intel·ligents.

Preguntes freqüents

1. Es pot actualitzar el meu dispositiu Oppo a ColorOS 14?

ColorOS 14 està disponible inicialment per a usuaris seleccionats d'Oppo Find N2 Flip a regions seleccionades. Tanmateix, s'espera que Oppo alliberi l'actualització per a més dispositius en un futur proper. Estigueu atents als anuncis d'Oppo sobre el vostre dispositiu específic.

2. Quines són les característiques principals de ColorOS 14?

ColorOS 14 presenta un disseny Aquamorphic optimitzat, funcions intel·ligents impulsades per IA, protecció de privadesa millorada i eines de productivitat millorades. També aporta actualitzacions a la pantalla Always-On, el disseny d'interacció i les capacitats d'edició d'imatges.

3. Puc personalitzar els meus tons de trucada i notificacions amb ColorOS 14?

Sí, ColorOS 14 ofereix deu conjunts de tons de trucada amb temàtica Aquamorphic per a trucades, alarmes i notificacions. Pots triar entre aquestes opcions per personalitzar l'experiència d'àudio del teu dispositiu.

4. ColorOS 14 millora el rendiment del meu dispositiu Oppo?

ColorOS 14 inclou el Trinity Engine, que gestiona de manera eficient els recursos informàtics, la memòria i l'emmagatzematge. Aquesta millora pretén oferir una experiència més suau i estable al vostre dispositiu Oppo.

5. Com prioritza ColorOS 14 la privadesa?

ColorOS 14 integra les capacitats de privadesa subjacents d'Android 14 i introdueix Picture Keeper. Aquesta funció evita que les aplicacions facin un ús indegut dels permisos per a les teves fotos i vídeos, garantint la teva privadesa i seguretat.