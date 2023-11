La sèrie Oppo Reno 11 es llançarà a la Xina, revelant detalls de preus i especificacions clau

By

Els tan esperats Oppo Reno 11 i Reno 11 Pro finalment sortiran al mercat a la Xina el 23 de novembre. Aquests telèfons emblemàtics d'Oppo han generat molt de rebombori i els aficionats han esperat amb impaciència el seu llançament. Abans de la presentació oficial, els telèfons de la sèrie Oppo Reno 11 van aparèixer al lloc web de China Telecom, revelant els seus preus i especificacions clau.

Segons la llista del lloc web de China Telecom, l'Oppo Reno 11 Pro estarà alimentat per un Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, assegurant un rendiment ràpid. S'espera que els dos models de la sèrie funcionin amb l'últim ColorOS 14 basat en Android 14, proporcionant als usuaris una experiència millorada i fàcil d'utilitzar.

Pel que fa a les capacitats de la càmera, tant l'Oppo Reno 11 com el Reno 11 Pro tindran una configuració de càmera posterior triple, que consta d'una càmera principal de 50 megapíxels, una càmera ultra gran angular de 8 megapíxels i una càmera de teleobjectiu de 32 megapíxels. Per als amants de fer selfies, s'espera que ambdós models tinguin un disparador frontal de 32 megapíxels.

Es rumorea que l'Oppo Reno 11 funciona amb un potent SoC MediaTek Dimensity 8200, mentre que l'Oppo Reno 11 Pro tindrà el SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Aquestes especificacions prometen una experiència d'usuari fluida i perfecta, ja sigui multitasca o executant aplicacions exigents.

Pel que fa al preu, s'espera que l'Oppo Reno 11 tingui un preu de 2799 CNY (aproximadament 32,000 Rs.) per al model d'emmagatzematge de 8 GB de RAM + 256 GB. L'Oppo Reno 11 Pro, d'altra banda, apareix amb un preu de 3,999 CNY (aproximadament 46,000 Rs.) per a l'opció d'emmagatzematge de 12 GB de RAM + 256 GB. Aquests preus competitius fan de la sèrie Oppo Reno 11 una opció atractiva per als entusiastes dels telèfons intel·ligents.

Amb les seves impressionants especificacions i els seus preus competitius, la sèrie Oppo Reno 11 està preparada per fer una esquitxada al mercat xinès. Estigueu atents al llançament oficial el 23 de novembre.

Preguntes freqüents

P: Quines són les especificacions clau de la sèrie Oppo Reno 11?

R: S'espera que l'Oppo Reno 11 i Reno 11 Pro tinguin un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 i un SoC MediaTek Dimensity 8200, respectivament. Tots dos funcionaran amb ColorOS 14 basat en Android 14 i tindran una configuració de càmera posterior triple.

P: Quins són els preus esperats de la sèrie Oppo Reno 11?

R: És probable que l'Oppo Reno 11 tingui un preu de 2799 CNY (aproximadament 32,000 rupies) per al model d'emmagatzematge de 8 GB de RAM + 256 GB, mentre que l'Oppo Reno 11 Pro pot costar 3,999 CNY (aproximadament 46,000 rupies) per als 12 GB de RAM + Opció d'emmagatzematge de 256 GB.

P: Quan es llançarà la sèrie Oppo Reno 11?

R: La sèrie Oppo Reno 11 es llançarà a la Xina el 23 de novembre.

P: Quines són les opcions de color per a la sèrie Oppo Reno 11?

R: S'espera que la propera sèrie Oppo Reno 11 vingui amb opcions de color blau fluorita, pedra de lluna, turquesa i negre obsidiana, segons la llista oficial del lloc web de China Telecom.