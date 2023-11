OnePlus AI Music Studio ofereix una creació musical innovadora a tots els usuaris

OnePlus, el gegant tecnològic xinès conegut pels seus telèfons intel·ligents, ha presentat recentment el seu AI Music Studio, una plataforma innovadora que combina la tecnologia d'intel·ligència artificial generativa (IA) amb eines de creació musical. L'estudi és accessible als usuaris no només a l'Índia, sinó també als mercats globals, obrint nous horitzons per als entusiastes de la música de tot el món.

El OnePlus AI Music Studio trenca barreres en estar disponible per a tots els usuaris, independentment de la seva ubicació o preferències del dispositiu. A diferència d'altres productes tecnològics que es limiten a usuaris específics, aquest enfocament inclusiu permet que qualsevol persona amb una adreça de correu electrònic es registri i comenci a crear els seus propis vídeos musicals. Elimina la necessitat que els usuaris tinguin un dispositiu OnePlus, fent-lo accessible per a una àmplia gamma d'individus apassionats per la música.

El que diferencia el OnePlus AI Music Studio és la seva capacitat per adaptar la creació musical a les preferències individuals. Els usuaris poden triar entre rap i música electrònica de ball (EDM), amb la propera incorporació de música pop. També poden seleccionar l'ambient musical que desitgen seleccionant estats d'ànim com ara feliç, enèrgic, romàntic o trist. Aquesta personalització permet als usuaris expressar-se a través de la música d'una manera que ressona amb les seves emocions.

A més de les pistes d'àudio personalitzades, els usuaris poden millorar encara més els seus vídeos musicals seleccionant entre una varietat de temes com ara cyberpunk, natura, estudi i treball, viatges o fins i tot optar per l'opció "AI Music Video". Aquesta versatilitat permet la creació de vídeos musicals visualment captivadors que s'alineen amb la visió artística de l'usuari.

Per mostrar les diverses capacitats de l'AI Music Studio, OnePlus ha llançat un concurs de participació obert a usuaris de l'Índia, Amèrica del Nord i Europa. Els participants estan convidats a enviar les seves pistes musicals per tenir l'oportunitat de guanyar cupons bescanviables per productes OnePlus. El concurs està programat per seleccionar 100 entrades guanyadores de totes les regions, destacant la dedicació de l'empresa per implicar la seva comunitat d'usuaris mitjançant creacions innovadores i concursos interactius.

Amb els resultats del concurs que es donaran a conèixer en els propers dies, els aficionats a la música esperen impacients l'anunci. El OnePlus AI Music Studio no només demostra el potencial de la IA en la creació de música, sinó que també permet als usuaris alliberar la seva creativitat i forjar una connexió més profunda amb la música a escala global.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Puc utilitzar OnePlus AI Music Studio si no tinc cap dispositiu OnePlus?

Sí, OnePlus AI Music Studio està disponible per a tots els usuaris, independentment de les preferències del seu dispositiu. Simplement us podeu registrar amb la vostra adreça de correu electrònic i començar a crear els vostres propis vídeos musicals.

2. Quins gèneres de música hi ha disponibles a AI Music Studio?

Actualment, AI Music Studio ofereix l'opció d'escollir entre rap i música electrònica de ball (EDM), amb una propera incorporació de música pop.

3. Puc personalitzar els meus vídeos musicals a AI Music Studio?

Absolutament! Després de seleccionar el gènere i l'estat d'ànim, podeu personalitzar encara més els vostres vídeos musicals escollint entre una varietat de temes, com ara cyberpunk, natura, estudi i treball, viatges o fins i tot optar per una opció aleatòria o "AI Music Video".

4. Com puc participar en el concurs de compromís?

Per participar al concurs de participació, cal que enviïs les teves cançons de música abans de la data límit especificada. El concurs està obert a usuaris de l'Índia, Amèrica del Nord i Europa, i els guanyadors tindran l'oportunitat de guanyar cupons bescanviables per productes OnePlus.

5. Puc presentar diverses inscripcions al concurs?

Absolutament! Es recomana als usuaris que enviïn diverses inscripcions al concurs, amb les úniques restriccions d'evitar contingut ofensiu o inadequat, així com el compliment de les lleis de drets d'autor.