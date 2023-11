Els OnePlus Buds 3: un cop d'ull als auriculars de nova generació

By

A mesura que s'acosta l'any, la indústria de la tecnologia mòbil està animada amb expectació pel llançament imminent de l'últim dispositiu insígnia d'OnePlus, el OnePlus 12. Però sembla que OnePlus té més reservat per als seus fans. Segons informes recents, els OnePlus Buds 3 han aparegut als llocs web de certificació, cosa que indica que la companyia s'està preparant per llançar els seus auriculars de nova generació.

Tot i que les llistes de certificació no revelen especificacions detallades, sí que proporcionen una visió intrigant dels propers Buds 3. Els dibuixos de disseny que es mostren al lloc web de certificació de la FCC s'alineen amb les representacions filtrades anteriors, cosa que suggereix que OnePlus es manté fidel al llenguatge de disseny introduït. amb el OnePlus Buds Pro 2 a principis d'aquest any.

Pel que fa a les capacitats de càrrega, el Buds 3 vindrà amb una funda que allotja una bateria de 520 mAh, que admet una entrada de 4.5 W i una sortida d'1.2 W. Els auriculars s'alimentaran amb una bateria de 58 mAh. Tot i que la durada específica de la bateria no està confirmada, s'especula que el Buds 3 oferirà un rendiment similar al Buds Pro 2, amb fins a 9 hores d'ús sense cancel·lació activa del soroll (ANC), amb la carcassa que ofereix una durada de la bateria combinada de 33 hores. Amb l'ANC activat, s'espera que els auriculars ofereixin 6 hores d'ús, ampliant-se fins a 22 hores amb la funda. A més, el suport de càrrega ràpida permetrà 5 hores d'escolta amb només 10 minuts de càrrega.

Els entusiastes de la qualitat del so estaran encantats de saber que es rumoreja que els Buds 3 inclouen un woofer de 10.4 mm i un tweeter de 6 mm, que ofereixen una experiència d'àudio rica. De manera similar al seu predecessor, s'espera que els Buds 3 incorporin suport ANC de 48 dB, garantint una experiència d'escolta tranquil·la i immersiva. A més, aquests auriculars tindran una classificació IP55 per a la resistència a l'aigua i la pols, oferint durabilitat per a l'ús diari, mentre que la funda comptarà amb una classificació IPX4.

És probable que l'OnePlus Buds 3 faci el seu debut juntament amb l'OnePlus 12, seguint la tendència d'OnePlus de llançar auriculars juntament amb els telèfons intel·ligents emblemàtics. Tot i que es preveu que la presentació oficial tingui lloc a la Xina el mes que ve, s'espera un llançament global al gener de 2024, seguint el patró habitual de llançament d'OnePlus a la Xina abans de llançar-se a nivell mundial.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quan es llançarà el OnePlus Buds 3?

S'espera que els OnePlus Buds 3 s'introdueixin oficialment a la Xina el mes que ve i que tinguin un llançament global el gener de 2024.

2. Quines són les especificacions de càrrega del Buds 3?

Els Buds 3 vindran amb una funda que allotja una bateria de 520 mAh, que admet una entrada de 4.5 W i una sortida d'1.2 W. Els auriculars s'alimentaran amb una bateria de 58 mAh.

3. Quina és la durada de la bateria del OnePlus Buds 3?

Tot i que no es confirmen els detalls específics de la durada de la bateria, s'especula que el Buds 3 oferirà un rendiment similar al Buds Pro 2, amb fins a 9 hores d'ús sense ANC i una durada de la bateria combinada de 33 hores amb el cas. Amb l'ANC activat, s'espera que els auriculars ofereixin 6 hores d'ús, ampliant-se fins a 22 hores amb la funda.

4. Quines funcions d'àudio tindran els Buds 3?

Es rumoreja que els OnePlus Buds 3 inclouen un woofer de 10.4 mm i un tweeter de 6 mm per a una reproducció de so d'alta qualitat. També s'espera que incorporin suport de cancel·lació activa de soroll (ANC) de 48 dB.

5. Els Buds 3 seran resistents a l'aigua i a la pols?

Sí, els Buds 3 tindran una classificació IP55 per a la resistència a l'aigua i la pols, assegurant la durabilitat per a l'ús diari. El cas tindrà una classificació IPX4.

Nota: la informació proporcionada en aquest article es basa en filtracions i informes no confirmats. Els detalls oficials poden variar en el moment del llançament del producte.